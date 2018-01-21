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川普批民主黨殺人共犯 政府停擺火延燒

2018-01-21 15:58中央社 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普。 圖／美聯社
美國總統川普。 圖／美聯社
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美國總統川普競選連任團隊今天釋出一支名為「共謀」的新廣告，痛批民主黨人與非法移民「共謀」犯下殺人案；兩黨因移民問題陷入僵局，導致聯邦政府部分停擺。

路透社和「華盛頓郵報」（WP）報導，川普陣營在川普就職屆滿一週年之際，釋出這支名為「共謀」的廣告。

廣告內容聚焦在無證移民布拉卡蒙特斯（LuisBracamontes）2014年因在加州沙加緬度（Sacramento）殺害兩名員警遭起訴。「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）上週報導，這名男子的律師團隊曾懷疑他的精神是否正常，不過法官認為他的精神狀態足以出庭受審。

這支廣告說：「阻礙我們的民主黨人，都將成為非法移民犯下每起殺人案的共謀。」

這支新廣告可能激怒民主黨人和移民倡議人士，也可能使兩黨國會議員在移民問題上關係更加緊張；民主黨人和共和黨人週末致力達成協議，以便讓政府重新運作。

川普陣營發出新聞稿宣布推出這支廣告，並將政府停擺歸咎於參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer），指控他和民主黨人「挾持合法公民，要求赦免非法移民」。

舒默的發言人在電子郵件中說：「總統這項無恥的企圖，目的是為了分散各界對川普政府停擺的注意力。與其發起競選活動，他應該恪盡本分，為達成協議努力協商，讓政府恢復正常運作，滿足美國人民的需求。」

川普就任總統當天便立刻遞出連任申請，這項罕見舉措使他能在2020年11月大選前，即開始進行競選活動。以往，現任美國總統通常是在上任滿兩年、等到期中選舉過後，才會正式遞出連任申請。

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