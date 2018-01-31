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回應賴正鎰 黨政人士籲台商和政府站在一起

2018-01-31 22:50中央社 台北31日電

全國商總理事長賴正鎰。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
全國商總理事長賴正鎰。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
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針對商總理事長賴正鎰今天稍早對政府反制M503作為的批評，不願具名的黨政人士表示「何止遺憾」，並呼籲台商與政府站在一起，共同應對中國大陸的壓迫。

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰今天稍早對媒體表示，因M503航線歧見，中國大陸東航與廈航取消春節加班機176班次，不僅影響台商返台過年，連帶影響台灣春節觀光商機，商總旗下會員反彈聲浪極大。

賴正鎰呼籲政府加速解決問題，讓兩岸加班航班都能更加順暢。賴甚至進一步呼籲蔡英文總統把「九二共識」闡述得更為清楚，以打開兩岸僵局。賴正鎰長期在大陸投資，他的相關發言，是台商因M503問題對政府施壓的最新一起。

黨政人士對此表示，賴正鎰長期在中國大陸投資，應該清楚台商最在意的是人身安全問題，其次才是財產等權益保護問題，在民航問題上也是一樣的道理，先有飛安，才談其他權益。

這名人士批評，賴正鎰不可能不了解其中的輕重，如此發言明顯是為陸方代言。身為台灣人，作為有影響力的台商，對於賴理事長的表現，何止遺憾而已。

黨政人士說，政府堅持的是「大是大非」，不要讓陸方片面決定兩岸事務，更何況M503絕對不是只有飛安問題，還有國安問題。

他說，台商應該與政府站在一起，共同應對中國大陸的壓迫，不要讓中國大陸以切香腸的方式，侵蝕台灣的主體性。為了短期的商業利益，就為中國大陸代言，只會造成長期的傷害。

依據民調，63%的台灣民眾支持政府暫不核准東航及廈航的加班機申請，黨政人士表示，台商應該要理解大多數國人的感受。

由於陸方至今不願就M503問題與我方協商，黨政人士表示，飛安不涉及政治立場，希望賴正鎰能和台灣人民站在一起，要求中國大陸不要預設政治前提，放開心胸，趕快和交通部民航局進行技術性協商，圓滿解決相關爭議，這才是維護台商及台灣人民權益的最好方式。（編輯：邱國強）

台商M503賴正鎰
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