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陸委會：國籍航空已提加班機增班申請

2018-01-25 18:57中央社 台北25日電

圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照
圖為陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照
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對於兩岸春節加班機，陸委會副主委邱垂正今天表示，據了解，已有國籍航空公司向陸方提出增班申請。相關申請需獲兩岸民航主管機關同意，期待雙方在補救措施共同努力。

行政院大陸委員會25日下午舉行例行記者會，邱垂正呼籲陸方能信守協助台商返鄉過節的承諾，不要口惠而實不至，能採取行動，展現對台商的真誠關懷，透過最有效、便捷措施讓民眾順利返鄉。

中國大陸4日片面宣布開通M503北向與W121、W122、W123銜接航路，儘管交通部民用航空局與相關航空業者溝通，業者仍照飛。民航局18日證實，暫不核准中國東方航空與廈門航空的176班兩岸春節加班機。

對於上述航班暫時卡關，海峽交流基金會副秘書長兼發言人管安露昨天表示，實際會影響3萬多名台商。政府研擬的因應政策中，包括鼓勵國籍航空提出加班機申請。

邱垂正今天說，陸方片面未經協商啟用M503北上及3條W銜接航路，引發高度飛安風險，又拒絕協商解決，才是問題本質。政府多次勸阻中國大陸兩家航空公司勿使用M503及銜接航路，卻仍未改善，所以採取暫緩核准加班機申請的處置，陸委會支持民航局相關措施與因應。

他指出，政府相關決策、因應處置措施都由相關權責單位處理，當務之急是透過兩岸飛安協商解決。但截至目前，兩岸雙方函文往來中，對方都沒有具體回應政府對於飛安的關切。

邱垂正並重申，飛安攸關所有乘客生命財產安全，「人命關天、生命無價」，飛安沒有模糊空間，每一位民眾與乘客的飛安都是政府最關切的。

至於有記者追問，若陸方持續不理會政府訴求，政府是否有沙盤推演下一階段反制措施？邱垂正則表示，不對未來作臆測性說明。

飛安邱垂正加班

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