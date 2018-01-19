減稅紅包來了 四扣除額大幅調高

朝野送出大紅包！所得稅扣除額加碼。 報系資料照 分享 facebook

立法院在農曆年前送出減稅大紅包，立院臨時會昨（18）日三讀通過所得稅法修正案，大幅調高標準、薪資、身心障礙、幼兒學前四項扣除額，單是調高薪扣額估計高達542萬申報戶受惠。

此外，股利所得可採單一稅率分開計稅，稅率28%，大股東實質減稅。財政部長許虞哲表示，本次稅改估計一年稅損198億元。

此次稅改案也訂定回溯條款，自今年元旦起生效，亦即明年5月申報今年所得稅即可適用，綜所稅申報戶平均減稅額在1萬至1.5萬元不等。

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朝野黨團昨早協商確立擴大減稅的修法方向，分別提高標準、薪資、身心障礙、幼兒學前等四項扣除額。綜所稅標準扣除額由9萬元調高至12萬元，薪資及身障特別扣除額由12.8萬增至20萬元；幼兒學前特別扣除額也採納國、親黨團建議，由2.5萬大幅提高至12萬元。

民進黨立委吳秉叡估計，月薪3萬元加上1.5個月年終獎金（即年薪40.5萬元，低於40.8萬元）的受薪階級，應不必繳納綜合所得稅；就算原適用最低級距5%稅率的納稅人，一人約可省4,800元至5,000元稅金，對受薪階級相當有利。

此次稅改重點，包括綜所稅最高稅率由45％降回40％；營利事業所得稅部分，由17％調高至20％，保留盈餘所得稅率則自10％降為5％；但所得額50萬以下中小企業的營所稅，由現行17％，分三年調高至20％，以供緩衝。

三讀條文也確定廢除兩稅合一設算扣抵制，改採股利所得課稅「二擇一」方案，可併入綜合所得總額課稅，給予8.5％抵減稅額、每申報戶上限8萬元；或以單一稅率28％分開計稅、合併申報。此外，為縮短內外資差距，外資股利所得扣繳率由20％調高為21％，財政部之前已用行政命令率先生效。

還有，財團法人的稅改也納入，刪除「獲配股利不計入所得課稅」，官員說，財政部日前已發布財團法人的免稅標準，亦即不符合免稅條件者，就要課稅。