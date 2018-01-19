四項扣除額提高 財長：有望刺激民間消費

2018-01-19 02:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳慶徽 ／台北報導



財政部長許虞哲昨（18）日表示，這次稅改提高四項扣除額，國庫稅損388億元，但相對的，一般民眾的可支配所得增加388億元，有望刺激民間消費動能。

立院昨日三讀所得稅法修正案，估計上路第一年稅損198億元，遠超過原先政院版本的69億元。

各大稅損中，標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和幼兒扣除額等四項扣除額調高，合計稅損388億元。

許虞哲指出，這筆388億元稅損將間接轉換成一般民眾的可支配所得，有望刺激民間消費動能，藉此帶動企業營收成長，創造具有競爭力的投資環境。

許虞哲認為，本次稅改未來也將可促使就業增加，這也代表國家的稅基有望擴大。因此，這次的稅損一段時間後便有機會補回，強調「稅損將是短期的」。

賦稅署副署長宋秀玲補充，本次四大扣除額調升，預計大部分都將集中在中低所得者身上，而這些民眾通常消費傾向也比較高，因此稅損轉換為民間消費的機會也就相對提高。

宋秀玲提到，本次稅改調整各項稅率後，也預計將增加企業投資意願，而增加投資象徵的就是增加就業與生產力，藉此更可以進一步帶動加薪，產生良性循環。

許虞哲表示，標扣提高將其使517萬戶受惠，而薪資扣除額的提高則會有542萬戶受惠，至於身心障礙特別扣除額與幼兒學前教育特別扣除額提高則可分別讓62與61萬戶受益。