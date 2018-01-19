親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
稅改案修法聚焦
準監委各方動態
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

世界名著《山居歲月》作者彼得梅爾過世 享壽78

MLB／NC恐龍買斷釀酒人合約 王維中將成首位韓職台將

四項扣除額提高 財長：有望刺激民間消費

2018-01-19 02:50經濟日報 記者陳慶徽／台北報導

財政部長許虞哲昨（18）日表示，這次稅改提高四項扣除額，國庫稅損388億元，但相對的，一般民眾的可支配所得增加388億元，有望刺激民間消費動能。

立院昨日三讀所得稅法修正案，估計上路第一年稅損198億元，遠超過原先政院版本的69億元。

各大稅損中，標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和幼兒扣除額等四項扣除額調高，合計稅損388億元。

許虞哲指出，這筆388億元稅損將間接轉換成一般民眾的可支配所得，有望刺激民間消費動能，藉此帶動企業營收成長，創造具有競爭力的投資環境。

許虞哲認為，本次稅改未來也將可促使就業增加，這也代表國家的稅基有望擴大。因此，這次的稅損一段時間後便有機會補回，強調「稅損將是短期的」。

賦稅署副署長宋秀玲補充，本次四大扣除額調升，預計大部分都將集中在中低所得者身上，而這些民眾通常消費傾向也比較高，因此稅損轉換為民間消費的機會也就相對提高。

宋秀玲提到，本次稅改調整各項稅率後，也預計將增加企業投資意願，而增加投資象徵的就是增加就業與生產力，藉此更可以進一步帶動加薪，產生良性循環。

許虞哲表示，標扣提高將其使517萬戶受惠，而薪資扣除額的提高則會有542萬戶受惠，至於身心障礙特別扣除額與幼兒學前教育特別扣除額提高則可分別讓62與61萬戶受益。

許虞哲稅改薪資
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

近半上班族年薪不到40.8萬…減稅不如解決低薪

2018-01-18 23:55

「照顧更多受薪階級」稅改三讀 賴清德拋起薪3萬目標

2018-01-18 19:49

稅改後高股利所得者總稅負降為42.4% 拉近與外資差距

2018-01-19 06:22

股利所得稅率28% 證交所：有望吸引大戶回籠

2018-01-19 02:51

個案試算／這三類受薪階級 明年免繳所得稅

2018-01-19 02:50

股利課稅怎選最有利？大戶分開算 散戶要併計

2018-01-19 02:47

減稅紅包來了 四扣除額大幅調高

2018-01-19 02:35

營所稅調高 工商團體：拔毛逼鵝飛

2018-01-18 23:59

下波稅改戰場 聚焦三大議題

2018-01-18 23:48

股利所得怎麼報？ 綜所稅率20％以下 合併計稅較划算

2018-01-18 23:38

減稅大紅包！調高4大扣除額 每戶省1萬-1.5萬

2018-01-18 23:33

稅改方案三讀 蔡總統：台灣今天又往前進了一步

2018-01-18 22:12

這三類人 稅改後一毛錢都不必繳

2018-01-18 21:51

整理包／稅改案通過 國家稅損為何達近200億？

2018-01-18 20:25

稅改案三讀 賴清德謝林全 政院：稅制優化有4大效益

2018-01-18 19:21

稅改三讀 民進黨發表聲明感謝朝野立委支持

2018-01-18 18:56

稅改三讀 社民黨：減稅大紅包只是拿來騙選票

2018-01-18 18:45

稅改三讀過 工總：一直拔毛 企業終究要飛走

2018-01-18 18:42

稅改三讀和平落幕 柯建銘：連黃國昌都笑容可掬

2018-01-18 18:37

稅法修法稅損達198億 時力建議：樽節不必要的支出

2018-01-18 18:27

稅改案三讀通過！月薪不到三萬免繳稅

2018-01-18 18:08

黃國昌：大型財團股利不課稅這是公義嗎？

2018-01-18 17:19

過年大紅包！立院二讀 年薪低於40.8萬免繳稅

2018-01-18 16:36

立院二讀 兩稅合一設算扣抵制將走入歷史

2018-01-18 16:05

立院二讀 中小企業營所稅率分3年調升至20％

2018-01-18 15:12

影／這立委審到睡著 網友酸所得稅變「所得睡」

2018-01-18 14:22

所得稅修正 學者憂租稅競爭受間接衝擊

2018-01-18 14:21

年薪40.8萬以下 有望免納綜所稅

2018-01-18 14:19

所得稅4扣除額大幅提高 542萬戶受惠

2018-01-18 13:58
看更多

熱門文章

蔣經國的3點「神預言」 游梓翔：幾乎都成真

2018-01-18 22:01

否認失言 陳師孟：想要我下台？那他們有得等了

2018-01-18 11:12

獨／時代力量政黨支持度民調 首次出現藍大於綠

2018-01-18 13:09

究竟誰有總統命？ 命理專家斷言柯P：2024不可能

2018-01-18 13:17

台灣得了什麼病？沈富雄：像一個18歲出道小模 年華老去

2018-01-18 18:51

寒蟬說 陳師孟再批法官與檢察官不學無術

2018-01-18 11:23

軍法官不給考？美女中尉自立自強通過司法官考試

2018-01-18 12:14

時力砍警政署預算 葉毓蘭：有膽全刪！讓警察不用維安

2018-01-18 23:42

稅改案三讀通過！月薪不到三萬免繳稅

2018-01-18 18:08

孫大千：國民黨若重返執政 該頒勳章給陳師孟

2018-01-18 13:06

女性軍法人員考上司法官特考 蕭惠予第一人

2018-01-18 12:04

陳師孟揚言查法官 馬英九：應修法納妨害司法公正罪

2018-01-18 18:57

人稱「笨蛋」的好人馬英九 李登輝認證：他不壞

2018-01-19 08:00

金介壽批侯友宜是三億警官　葉毓蘭：不實抹黑格調太低

2018-01-18 15:34

超惡劣！景美國中教務主任性騷擾女教師 校方還配合吃案

2018-01-18 16:44

個案試算／這三類受薪階級 明年免繳所得稅

2018-01-19 02:50

過年大紅包！立院二讀 年薪低於40.8萬免繳稅

2018-01-18 16:36

還在夢想最低工資30K？苗博雅酸總統：像清純學生

2018-01-18 21:45

影／蔣萬安宣布不參選台北市長「我沒說過我要選」

2018-01-19 09:40

又拿包租公往事抹黑 侯友宜怒：「肖話」亂講

2018-01-18 12:41

續拚國艦國造！海軍新型運輸艦 加碼十億預算四度招標

2018-01-19 05:12

柯媽爆料：柯文哲曾到簡余晏家中慰留 希望她不要走

2018-01-18 12:07

豬領帶惹注目 陳師孟：怪我爸媽害我變鼠輩

2018-01-18 14:21

影／柯媽直播網紅 爆柯P親赴簡余晏家慰留

2018-01-18 16:42

環球網向蘇紫雲致歉？ 黃智賢：吃驚！ 報格讓人感動

2018-01-18 12:22

洪孟楷批陳師孟囂張「丟監委的臉」

2018-01-19 07:27

邱毅：青年把台獨當時尚 兵臨城下跑光光

2018-01-18 12:31

給陳菊市長高雄施政打分數 管碧玲：100%

2018-01-18 22:46

馬英九痛批陳師孟：輕蔑與侮辱認同司法獨立公正的人民

2018-01-18 19:04

【重磅快評】小英承諾不暴走 奈何難應對習大片面舉措

2018-01-18 13:40

警政署首長特別費遭砍 黃國昌：藉此凸顯問題

2018-01-18 21:03

稅改三讀過 工總：一直拔毛 企業終究要飛走

2018-01-18 18:42

金介壽爆侯友宜3億警長 林俊憲：如指控為真可包起來了

2018-01-18 15:58

稅改三讀 提高四項扣除額

2018-01-18 18:08

獨／時力民調 逾3成認為民進黨跟財團站在一起

2018-01-18 13:10

近半上班族年薪不到40.8萬…減稅不如解決低薪

2018-01-18 23:55

終於出來說話了！文化部打算2招解決華視風波

2018-01-18 23:59

民怨沸騰？ 時代力量民調：國民黨支持度超越民進黨

2018-01-18 14:16

股民開心 股利94萬元以下可免稅或退稅

2018-01-18 21:42

稅改三讀 社民黨：減稅大紅包只是拿來騙選票

2018-01-18 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top