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股利課稅怎選最有利？大戶分開算 散戶要併計

2018-01-19 02:47經濟日報 記者蘇秀慧／台北報導

股利所得課稅新制改採二擇一，由個人擇優適用，股民該如何選擇？ 報系資料照
股利所得課稅新制改採二擇一，由個人擇優適用，股民該如何選擇？ 報系資料照
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股利所得課稅新制改採二擇一，由個人擇優適用，股民該如何選擇？KPMG安侯建業稅務部營運長張芷表示，一般小額投資人適用合併計稅，維持股利併所得課稅，享股利8.5％免稅額，每戶最高上限8萬元；而大股東則選擇分開計稅，單一稅率28％。

資誠聯合會計師事務所會計師洪連盛表示，應視綜所稅適用稅率而定，適用30％以上的股民，應選擇按單一稅率28％課稅；適用20％以下的股民，則應選擇使用8.5％的抵減稅額、合併計稅。

財政部長許虞哲則強調，全年股利約94萬元以下者可抵稅或退稅。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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股利所得課稅新制將允許投資人二擇一，一是股利所得合併計稅，可抵減稅額比率8.5％，上限8萬元；二是選擇單一稅率28％，分開計稅合併申報。

對於股民來說，怎麼選才有利，洪連盛指出，主要看申報綜合所得稅的稅率是在20％以下，還是在30％以上。若適用稅率在20％以下的民眾，可選擇股利所得合併計稅，並使用8.5％的抵減稅額。

若適用稅率在30％以上的民眾，則適合選擇股利分開計稅合併申報，即按單一稅率28％課稅。

洪連盛舉例，以一位退休單身民眾來說，無其他所得，年股利所得為80萬元，如果選擇股利合併計稅申報，不但不用繳稅，還可以有3萬4,760元的退稅收入，若選擇分開計稅，則需繳納22.4萬元的稅負。

【記者蘇秀慧／台北報導】資誠會計師洪連盛表示，稅改後大股東的有效稅率將從49.675％降到42.4％，減少了7.275個百分點，有效稅率降幅達15％。大股東股利稅負負擔減輕了。

洪連盛指出，稅改前大股東併計公司所得稅負擔後的有效稅率為49.675%，稅改後大股東股利可採28%稅率分開計稅合併申報，因此從整體稅率的角度來看，有效稅率從49.675%降到導42.4%，對股東的負擔有實質性的減少。

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