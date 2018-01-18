稅改造成198億稅損 財政部長：短期現象

2018-01-18 20:12 中央社 台北18日電



財政部長許虞哲表示

，稅改雖然造成198億元稅損，但民眾可支配所得增加；且股利所得稅率降低，可塑造有競爭力的租稅環境，投資意願增加，促進經濟成長，稅基會擴大，稅損只是短期現象。

立法院今天三讀通過所得稅法部分條文修正案，各項扣除額大幅提升，並廢除兩稅合一設算扣抵制，另外將營所稅率由17%調至20%。修法預估逾500萬戶受惠，超過繳稅戶數8成。根據財政部估算，本次稅改將造成新台幣198億元稅損，許虞哲今天傍晚召開稅改記者會

說明。

許虞哲表示，本次稅改兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入4大面向。首先，標準扣除額從9萬元調高至12萬元、薪資與身心障礙特別扣除額由12.8萬元調高至20萬元，另外，幼兒學前教育特別扣除額，也從2.5萬元大幅調升至12萬元，不僅減輕薪資所得者、中低所得者負擔，也有鼓勵生育的效果。

此外許虞哲表示，稅改將綜所稅最高稅率級距從45%降至40%，低於OECD國家平均最高稅率的42.47%，也有助於企業留才攬才與增加投資，提高國際競爭力。

不過，由於稅改三讀版本大幅調高各項扣除額，也讓稅損從原本的69億元，大幅增加至198億元，媒體關切對國家財政的影響。對此許虞哲表示，稅損雖然增加至198億元，但調高標扣、薪扣等4項扣除額後，民眾的可支配所得增加388億元，將可促進消費，帶動企業營收成長。

另外，大股東的最終稅率，從49.68%降至42.4%，企業主要投資人的租稅負擔減輕，將可增加投資意願，進一步促進經濟成長，未來稅基將會擴大，因此稅損只是短期現象。

有媒體提問，外界質疑，稅改大幅調降大股東的稅負，恐拉大貧富差距。對此許虞哲表示，稅改減稅利益近7成是一般民眾受惠，富人受惠比重約31%。雖然從絕對金額來看，富人減稅好像很多，「但他們繳稅也繳得多。」此外他們原本擁有股利可扣抵稅額，現在沒有了；且股利採分離課稅後，也不能享有免稅額與各項扣除額，因此整體而言，稅改對一般民眾較有利。