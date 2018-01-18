「照顧更多受薪階級」稅改三讀 賴清德拋起薪3萬目標

2018-01-18 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院臨時會今天傍晚三讀通過所得稅法修正案。行政院長賴清德透過臉書表示，振興經濟是政府目前首要的施政方向，除了提高國人整體薪資水準，達到起薪3萬元的目標，優化賦稅制度也是非常重要的關鍵。他強調，賦稅制度更公平合理、符合國際潮流，也照顧了更多的受薪階級，政府振興經濟的施政方向更跨出重要的一大步。

賴清德在臉書貼文表示，這次稅改秉持「合理分配，全民受惠」的原則，降低受薪階級的負擔，並縮小內外資的差距，以建立一個公平合理的賦稅制度；在個人所得稅部分，除原先8.8萬元的免稅額之外，加上此次標準扣除額由9萬元調高為12萬元，薪資所得扣除額由12.8萬元調高至20萬元，三項相加共40.8萬元；而月薪3萬元的民眾，若乘以13.5個月，年收入為40.5萬元，仍少於40.8萬元，亦即，透過此次稅改方案，今後，月薪3萬元以下的受薪階級都可望免繳所得稅。

此外，家有5歲以下的幼兒，其學前扣除額，由目前每人2.5萬元大幅拉高到12萬元，也有助減輕年輕夫妻的育兒負擔。

賴清德表示，振興經濟是政府目前首要的施政方向，希望促進投資，刺激經濟發展，讓產業轉型升級，並提高國人整體薪資水準，達到起薪3萬的目標；其中，優化賦稅制度，也是非常重要的關鍵。

他要感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，以及朝野立委們的辛勞與努力，讓稅改方案順利在立法院三讀通過；同時，他也要特別感謝行政院前院長林全任內對稅改方案的付出與貢獻。