稅改案三讀 賴清德謝林全 政院：稅制優化有4大效益

2018-01-18 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



立法院臨時會今天傍晚三讀通過所得稅法修正案。行政院隨後發出新聞稿表示，行政院長賴清德感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，以及朝野立委的支持，共同建立符合國際潮流且具競爭力的所得稅制；賴清德也特別感謝行政院前院長林全對本案的付出與貢獻，以及財政部同仁的努力。

行政院發言人徐國勇指出，本次所得稅制優化措施，兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入4大面向，且符合國際稅制趨勢，有助營造「投資台灣優先」及「有利留才攬才」的租稅環境，其效益包括：第一，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔；其次，有利留才攬才，提高國際競爭力；第三，提高投資意願，創造就業機會；第四，簡化稅制稅政，符合國際趨勢。

這項新稅制回溯今年1月1日生效，明年報稅即可適用。行政院在新聞稿中感謝立法院三讀通過所得稅制優化方案，並引述財政部表示，本次所得稅制優化措施，就所得稅負分配作結構性調整，以廢除兩稅合一設算扣抵制、適度調高營所稅稅率及提高外資股利所得扣繳率之稅收，合理分配於減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔，與中小型及新創企業之稅負，符合租稅公平；合理減輕企業主要投資人股利稅負，減輕高階人才綜所稅稅負，有助提升投資台灣意願，鼓勵企業留才攬才，符合經濟效率；營利事業免設置股東可扣抵稅額帳戶，大幅減少依從成本，消弭徵納爭議，符合稅政簡化。