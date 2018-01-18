所得稅法修正三讀 賴揆感謝林全

2018-01-18 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



立法院今（18）日三讀通過所得稅制優化方案，行政院發言人徐國勇表示，行政院長賴清德特別感謝前院長林全，以及財政部同仁的努力。賴揆同時也感謝立法院長蘇嘉全及朝野委員的支持。

徐國勇表示，本次所得稅制優化措施，兼顧租稅公平、經濟效率、稅政簡化及財政收入四大面向，且符合國際稅制趨勢，有助營造「投資台灣優先」及「有利留才攬才」的租稅環境。

其效益包括：第一，減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔。其次，有利留才攬才，提高國際競爭力。第三，提高投資意願，創造就業機會。第四，簡化稅制稅政，符合國際趨勢。

財政部表示，本次所得稅制優化措施，就所得稅負分配作結構性調整，以廢除兩稅合一設算扣抵制、適度調高營所稅稅率及提高外資股利所得扣繳率之稅收，合理分配於減輕薪資所得者、中低所得者及育兒家庭之租稅負擔，與中小型及新創企業之稅負，符合租稅公平。

合理減輕企業主要投資人股利稅負，減輕高階人才綜所稅稅負，有助提升投資台灣意願，鼓勵企業留才攬才，符合經濟效率；營利事業免設置股東可扣抵稅額帳戶，大幅減少依從成本，消弭徵納爭議，符合稅政簡化。

財政部指出，本次所得稅制優化措施，民眾於明年5月申報所得稅時適用，該部將配合所得稅法部分條文修正公布，儘速修訂相關子法規及申報書表，責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業，並加強宣導，以利各界充分瞭解，使新制順利實施。