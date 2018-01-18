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稅改股利分離課稅稅率提高 券商：大戶沒差

2018-01-18 20:06中央社 台北18日電

立法院臨時會院會今天三讀修正通過所得稅法部分條文，股利所得稅分離課稅稅率28%，雖較行政院版本提高兩個百分點，但券商表示，對大戶而言，差異不大。

立法院通過，股利所得稅廢除兩稅合一設算扣抵制度，改為合併課稅再扣除抵減稅額，或分離課稅二擇一；若選擇合併課稅再扣除抵減稅額，抵減稅率8.5%、抵減金額上限新台幣8萬元，若採分離課稅者，則採單一稅率28%來課稅。

群益金鼎證券總經理趙永飛表示，對於股市大戶而言，主要影響是從過去兩稅合一改為分離課稅，就過去的制度，股利併入綜合所得稅計算，可能稅率高達40%以上，現在改採28%分離課稅，雖然比之前行政院版本多了兩個百分點，但還是比原本綜所稅的稅率低，對大戶衝擊有限。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長李潤之則認為，股利所得稅課稅方式改變，可能會讓企業主對於保留盈餘的想法有所改變，畢竟股利分離課稅稅率遠較過去綜所稅稅率低，企業主可能更願意將盈餘採股利的方式發放給股東，未來有賺錢的上市櫃公司可能股利發放率會因而提高。

過去由於股利所得併入綜合所得稅，在可扣抵稅額減半的情況下，很多上市櫃公司為了避稅，寧願採取現金減資的方式將股金退還給股東，而不願意發放股利，在分離課稅上路後，這種狀況可能會逐漸減少。

股利分離課稅所得稅
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