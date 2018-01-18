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三項扣除額 綠營全數加碼

2018-01-18 00:25經濟日報 記者陳慶徽／台北報導

立法院昨（17）日針對「所得稅法修正草案」進行朝野協商，民進黨團首度針對稅改三項扣除額額度，提出黨版修正案，包括標準扣除額、薪資特別扣除額與身心障礙特別扣除額，三項扣除額均向上提高，由於綠營在立院擁有絕對多數席次的優勢，三項扣除額向上升高1萬~2萬元機率相當大。

經濟日報提供
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經由昨日朝野協商，本次稅改案最後剩下五條爭議條文，包含中小企業營所稅是否分年提升到20%、股利所得分離課稅能否分級、三項扣除額的加碼幅度、未分配盈餘稅率與財團法人股利課稅規定等。被視為是朝野對決的深水區，也引來外界高度關注。

立法院長蘇嘉全表示，今日會繼續進行朝野協商，若朝野能夠達成共識，最快今天下午，就可以進入二、三讀程序，否則的話，下午還是會繼續進行協商，不會強行表決，他期望，朝野能在協商結束前，就達到共識，讓稅改案圓滿完成。

五項爭議中，三項扣除額的加碼額度，一直是稅改草案討論時朝野角力主戰場，行政院原送交立法院的稅改版本內容，三項扣除額均已提升，其中標準扣除額拉高到11萬元，薪資所得特別扣除額與身障特別扣除額，均同步調高到18萬元。

昨日協商時，綠委吳秉叡首度提出民進黨團的扣除額版本，在行政院版上再度加碼，標準扣除額提升到12萬元，較政院版高出1萬元，薪資與身障扣除額這兩部分，分別皆增加2萬元，並雙雙提高到20萬元的水準。由於執政黨在立法院擁有絕對的席次優勢，因此，三項扣除額按民進黨版的內容通過的機率相當高。

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