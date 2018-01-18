憂稅改加重財政負擔 財部：尊重立院協商結果

2018-01-18 00:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



立院朝野繼續協商稅改案，財政部表示尊重協商結果。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院長蘇嘉全昨天召集朝野協商所得稅法部分條文修正草案，財政部官員表示，昨天各黨團充分交換意見後，卅七條修正案剩下八條尚未達成共識，今天將繼續協商，財政部將準備並提供相關資料給各黨團，財政部尊重立院協商結果。

股利稅改在營所稅、扣除額及股利稅率等關鍵條文上都尚未達成共識，財政部官員說，各黨團對於提高扣除額都「有期待」，但也擔心對財政造成負擔，所以要求財政部再詳細計算各種方案的稅損，今天繼續討論。