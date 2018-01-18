綠讓步提高3項扣除額 藍反對為「富人稅改」

2018-01-18 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 、鄭媁／台北報導



立院臨時會昨天朝野協商稅改案，國民黨立委曾銘宗（中）、賴士葆（右）、費鴻泰（左）舉行記者會，呼籲民進黨調整被外界批評為「富人稅改」的行政院版本。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 民進黨團去年底時在立法院院會變更議程，將稅改相關法案表決逕付二讀，引發在野黨團大表不滿。昨天朝野協商時，國民黨團立委費鴻泰抨擊民進黨團總召柯建銘作法霸道，要求他道歉。協商尾聲柯建銘釋出善意，民進黨團也讓步提高標準扣除額、薪資所得特別扣除額與身心障礙扣除額。

不過時代力量黨團總召徐永明質疑，扣除額增加但相對稅損也會提高，財政部需提出調整辦法；另外民進黨團急在五月報稅前拚過法案，也有綁架各黨團之嫌。親民黨團總召李鴻鈞則認為，協商過程中變成富人減稅，但中小企業負擔更重，為了不讓未來貧富差距缺口變大，希望財政部可再詳細研究。

第四會期擔任財政委員會召委、主導稅改案排審的國民黨立委費鴻泰，在協商時抨擊民進黨團總召柯建銘，因為他在委員會排了四次審查，很有誠意要處理稅改案，但是民進黨直接抽出來送院會逕付二讀，是非常蠻橫霸道的做法。

柯建銘回應，行政院將稅改案送入立院後，民進黨可以主導審查，但是他主動打電話給費鴻泰，表達可以給國民黨排審；他坦言，費鴻泰在財委會很資深，但稅改案遲未有進度，他拜託過很多次，「我天天在煩惱」。

柯建銘在協商尾聲釋出善意，強調這次協商是臨時會以來「氣氛最好的一次」，費鴻泰也當過黨鞭，知道他的擔心，「我抱歉，但如果不這樣做，我睡不著覺」，請諒解（逕付二讀）是不得不的做法。

時代力量黨團總召徐永明表示，稅改是為了讓財政健全，民進黨團昨天在協商讓步是好事，但提高扣除額卻讓稅損增加，解決辦法需等財政部彙整報告後繼續討論。至於股利所得部分，黨團主張要有級距辦法，否則只照顧到大戶，未能顧及一般大眾及青年。不過這次稅改時間點敏感，不僅提高扣除額又針對股利處理，民進黨團急在報稅前拚過法案，恐有綁架各黨團之嫌。