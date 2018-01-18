稅改今拚三讀 財部盼稅損控制在100億內

立法院昨天朝野協商稅改草案和中央政府總預算案，財政部長許虞哲（左）出席。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 全民稅改方案今天可望完成三讀修法，立法院民進黨團同意調整範圍，提高標準、薪資、身心障礙等三項扣除額，並將分離課稅的股利所得稅率提高至百分之廿八。財政部官員昨天表示，財政部希望將稅收損失控制在一百億元之內。

財政部官員說，如果營所稅稅率不調高至百分之廿，綜所稅標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額等三項扣除額的調高空間相對就很有限。

國民黨團首席副書記長曾銘宗昨天說，稅改案若按照行政院版的扣除額通過，約五百多萬戶都會受益，但將產生兩百五十五億元稅損；而國民黨團另提出的幼兒學前及學貸扣除額，將再增加四十六億元稅損。財政部長許虞哲表示，將通盤檢討後，於六月再提出修法草案，少子化、長照議題都會納入討論。

在營所稅稅率部分，行政院版本擬由現行百分之十七提高至百分之廿，預計將增加六百五十四億元稅收；未分配盈餘加徵營所稅由百分之十降為百分之五，預計有三百二十八億元的稅損。但與綜所稅調高三項扣除額的版本合併計算，行政院版的稅損為一百卅三億元。

時力黨團堅持營所稅率調高至百分之廿一；國民黨團則主張維持百分之十七，規模較大型的中小企業才適用百分之廿。昨天朝野協商後藍營讓步，同意可分三年、讓營所稅率逐步提高至百分之廿。立法院長蘇嘉全也裁示，財政部回去評估漸進課稅的可行性。

至於另一爭議條文「股利所得分離課稅是否採分級累進制」，因朝野黨團仍有異議，留待今天再協商。民進黨團總召柯建銘表示，各黨的差異點都集中在這幾條，但必須審慎考量租稅公平性跟稅損問題，每個人都想照顧很多人，民進黨也可以做這樣的好人，但稅損太嚴重時，稅改是有問題的。

柯建銘強調，幾個政黨的版本「系統不一樣，相容性就會有問題」，他已經清楚各黨團的想法，但還要內部思考，今天應該就會有答案。而民進黨團主動拋出提高三大扣除額，希望國民黨不要再說協商是「過水」。