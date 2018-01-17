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北投地震 影響岩漿庫可能性微乎其微

2018-01-17 19:09中央社 台北17日電

台北市北投今天發生規模5.7地震，民眾擔心大屯火山群是否可能爆發，或影響火山群下的岩漿庫。專家表示，從規模及震源深度來看，地震影響岩漿庫的可能性微乎其微。

中央研究院地球科學研究所研究員、大屯火山觀測站主任林正洪曾發表研究，指出金山、萬里至大屯火山群地底下岩漿庫推估面積約1/4的台北市大小，長、寬約15公里，厚度約4至10公里。

對於民眾擔心地震是否導致火山爆發，林正洪接受中央社記者訪問表示，就過去經驗來看，規模7或8以上的淺層地震對岩漿庫的影響較大；今天下午發生規模5.7地震屬隱沒帶地震，深度達140公里，從規模及震源距離來看，影響岩漿庫的可能性微乎其微。

林正洪舉例，日本311震災達規模9，對當地岩漿庫確實產生影響，但今天發生的規模5.7地震能量相差甚遠，加上岩漿庫深度約是10到20公里，與震源距離較遠，從規模大小與距離來看，都未滿足影響岩漿庫的條件。

由於近日接連發生七星山冒煙及地震事件，都令人聯想到是否為火山活動，林正洪表示，經過實地勘查，七星山並無新噴氣孔產生，雖然兩起事件引人聯想，但調查後發現都與火山活動沒有直接關聯性，民眾不必太過緊張。

林正洪表示，科技部今年開始實行4年期的大型計畫，將在台北市、新北市、基隆、宜蘭，甚至桃園地區建立更密集的地震觀測網，將對未來監測及研究火山岩漿庫工作有相當大幫助，明年開始將會陸續有成果呈現。

林正洪強調，火山觀測所與中央及地方政府都有直接聯繫管道，若觀測數據出現異常，就會立即通報，再由政府通知民眾疏散或其他應變措施。

他說明，每個火山行為不同，但從發現異常到火山真正噴發間，至少會有一個星期時間，如3個月前的印尼峇里島火山噴發，從發現異常狀況到真正噴發之間甚至間隔約2個月，不太可能出現今天發生異常、明天就噴發，沒有應變時間的狀況。

台北市北投今天發生規模5.7地震，民眾擔心大屯火山群是否可能爆發，或影響火山群下...
台北市北投今天發生規模5.7地震，民眾擔心大屯火山群是否可能爆發，或影響火山群下的岩漿庫。專家表示，從規模及震源深度來看，地震影響岩漿庫的可能性微乎其微。聯合報系記者高彬原／攝影
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