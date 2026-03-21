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監委涉私用公務車北檢簽結無不當 李四川這麼看

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
監委涉私用公務車北檢簽結無不當，李四川今表示，相信人民自有公評。記者林媛玲／攝影
監委涉私用公務車北檢簽結無不當，李四川今表示，相信人民自有公評。記者林媛玲／攝影

監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，相信人民自有公評。

新北市長選戰已開打，針對北檢簽結監委公務車案，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，北檢和監察院的報告，在做任何的事都是照規矩、照標準、照規定來做，未來也和團隊會在29區努力的跑透透，照節奏繼續努力。

國民黨李四川今面對媒體詢問時受訪表示， 公務人員當然依法辦理，關於司法的狀況，人民心中一定自有公評。

針對蘇巧慧表示自己在新北已跑五百多天，持續深耕勤跑基層，外界認為她在立委任內就在準備選市長，李四川對此回應，他說過自己是活在當下，只要是甚麼角色就扮演甚麼角色的工作，對於別人只要自己把角色扮演好，他不予置評。

監委涉私用公務車北檢簽結無不當，李四川(圖中)表示，相信人民自有公評。記者林媛玲／攝影
監委涉私用公務車北檢簽結無不當，李四川(圖中)表示，相信人民自有公評。記者林媛玲／攝影

公務車案 李俊俋 北檢 李四川

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監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案，北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。基層公務員用公務車丟飯碗、被判刑的案例不在少數，反而監委全數安全下莊，叫公務員如何服氣？

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