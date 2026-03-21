監委涉私用公務車北檢簽結無不當 李四川這麼看

監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案，北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。今國民黨新北市長參選人李四川對此表示，相信人民自有公評。

新北市長選戰已開打，針對北檢簽結監委公務車案，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，北檢和監察院的報告，在做任何的事都是照規矩、照標準、照規定來做，未來也和團隊會在29區努力的跑透透，照節奏繼續努力。

國民黨李四川今面對媒體詢問時受訪表示， 公務人員當然依法辦理，關於司法的狀況，人民心中一定自有公評。

針對蘇巧慧表示自己在新北已跑五百多天，持續深耕勤跑基層，外界認為她在立委任內就在準備選市長，李四川對此回應，他說過自己是活在當下，只要是甚麼角色就扮演甚麼角色的工作，對於別人只要自己把角色扮演好，他不予置評。