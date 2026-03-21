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公務車案 法界：檢若改採不起訴 揭示「偵查作為」才能服眾

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
台北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片 唐秀麗
台北地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片 唐秀麗

監察院前秘書長李俊俋公務車接送愛犬寵物美容，北檢查無不法簽結，過去有基層公務員因詐領油錢卅元遭判刑，引發雙標質疑。法界認為，公務車不當使用，是否構成詐欺罪，關鍵在主觀有無不法意圖，監委等人因預算遭刪自付油錢，相較他案油錢報公帳，後者明顯有詐領事實。

時任台中市食安處陳姓技師配一輛公務機車，他前年二月有五天在上班前、下班後時段，用於往返食安處實驗室與市區公車站代步，檢方查出，陳在每日消耗油量統計表填寫不實路線核銷，因內部發現通報政風室，查出濫用公務機車總里程數約四十公里，換算油錢約卅元。

檢方偵訊時陳坦承犯行遭起訴，去年八月依公務員假借職務上之機會詐欺得利未遂罪判四月，緩刑二年，可上訴。

台南市府研考會前主委蒙志成涉嫌挪用公款帶家人吃大餐，總計六萬多元，還利用公務車從住處到嘉義火車站接送家人，再赴雲林處理家屬喪事，又載家人去逛街與用餐，油錢與通行費四二七元由市府負擔，蒙與其妻去年底遭檢方依涉嫌貪汙起訴。

法界認為，監委公務車案具有公益性，也受國人矚目，北檢最後「查無不法簽結」，若能改以不起訴處分，在書類中明白揭示其偵查作為，也有由高檢署二次審核空間，或許更能讓社會接受。

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