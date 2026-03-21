新聞眼／公器私用…監委安全下莊 公務員如何服氣

監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案，北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。基層公務員用公務車丟飯碗、被判刑的案例不在少數，反而監委全數安全下莊，叫公務員如何服氣？

這次遭調查的共有七人，其中五人是監院前高官及監委，另兩人則是部會首長。因首長沒有明確上下班時間，公務車使用規定會比較寬鬆，但監委是固定上下班，根據北檢內容，監委無不法主因是油料費因預算被砍而「自掏腰包」，但監委用車從車輛養護費、派車單管理到司機薪水等，全都是由納稅人埋單，卻被拿來用於送愛犬美容、看牙醫等私用，檢方不苛責令人難以想像。

且除了李俊俋屬首長公務車，無須有派車單，其餘監委使用公務車理應都有派車單，北檢卻說查無不法，難道派車單的用途會大剌剌寫上「看牙」、「理髮」？當中沒有登載不實的問題？

北檢更言明公務車使用為自律範疇，應回到「監察院監察委員自律規範」管理。但諷刺的是，監察院濫用公務車事件爆發後，儘管李俊俋請辭，但監院紀律委員會最重僅處以口頭或書面道歉，甚至還有「無懲處」，不但沒有整頓紀律，還官官相護、輕輕放下。

近年基層公務員因不當使用公務車官司纏身、丟了飯碗甚至面臨蹲苦牢時有所聞。曾有女警開巡邏車接送男友就被判刑三月定讞，還有消防局長駕駛救災指揮車前往台中辦理私事判處一年徒刑，另一名交通分隊小隊長騎乘警用機車上下班被判刑一年六月。

如今北檢簽結，監委及昔監院高官們安全下莊，再度加深司法雙標印象，將來其他公務員是否也可以比照，搭公務車去看牙齒、剪頭髮，只要有回來上班，使用公務車就沒問題。

檢視這屆監院，行政院前發言人陳宗彥「小芸案」彈劾未通過、疫情期間對疫苗案輕輕放下等爭議不斷。如今監委私用公務車全沒事，未來該如何糾彈百官、以正官箴？