聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／公器私用…監委安全下莊 公務員如何服氣

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車，北檢全案簽結。圖／聯合報系資料照片
監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車，北檢全案簽結。圖／聯合報系資料照片

監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案，北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。基層公務員用公務車丟飯碗、被判刑的案例不在少數，反而監委全數安全下莊，叫公務員如何服氣？

這次遭調查的共有七人，其中五人是監院前高官及監委，另兩人則是部會首長。因首長沒有明確上下班時間，公務車使用規定會比較寬鬆，但監委是固定上下班，根據北檢內容，監委無不法主因是油料費因預算被砍而「自掏腰包」，但監委用車從車輛養護費、派車單管理到司機薪水等，全都是由納稅人埋單，卻被拿來用於送愛犬美容、看牙醫等私用，檢方不苛責令人難以想像。

且除了李俊俋屬首長公務車，無須有派車單，其餘監委使用公務車理應都有派車單，北檢卻說查無不法，難道派車單的用途會大剌剌寫上「看牙」、「理髮」？當中沒有登載不實的問題？

北檢更言明公務車使用為自律範疇，應回到「監察院監察委員自律規範」管理。但諷刺的是，監察院濫用公務車事件爆發後，儘管李俊俋請辭，但監院紀律委員會最重僅處以口頭或書面道歉，甚至還有「無懲處」，不但沒有整頓紀律，還官官相護、輕輕放下。

近年基層公務員因不當使用公務車官司纏身、丟了飯碗甚至面臨蹲苦牢時有所聞。曾有女警開巡邏車接送男友就被判刑三月定讞，還有消防局長駕駛救災指揮車前往台中辦理私事判處一年徒刑，另一名交通分隊小隊長騎乘警用機車上下班被判刑一年六月。

如今北檢簽結，監委及昔監院高官們安全下莊，再度加深司法雙標印象，將來其他公務員是否也可以比照，搭公務車去看牙齒、剪頭髮，只要有回來上班，使用公務車就沒問題。

檢視這屆監院，行政院前發言人陳宗彥「小芸案」彈劾未通過、疫情期間對疫苗案輕輕放下等爭議不斷。如今監委私用公務車全沒事，未來該如何糾彈百官、以正官箴？

公務員 監委 李俊俋 公務車 監察院 監院 北檢

延伸閱讀

監委私用公務車檢簽結 吳宗憲：基層也可搭公務車看牙？

監委私用公務車北檢簽結 黃國昌酸：都是自己人！溫馨

推拿、買便當…高官公務車爭議 北檢簽結：上下班合理範圍

監院：前處長張應當性騷案調查疏失多 糾正台中市府

相關新聞

公務車案 法界：檢若改採不起訴 揭示「偵查作為」才能服眾

監察院前秘書長李俊俋用公務車接送愛犬寵物美容，北檢查無不法簽結，過去有基層公務員因詐領油錢卅元遭判刑，引發雙標質疑。法界認為，公務車不當使用，是否構成詐欺罪，關鍵在主觀有無不法意圖，監委等人因預算遭刪自付油錢，相較他案油錢報公帳，後者明顯有詐領事實。

新聞眼／公器私用…監委安全下莊 公務員如何服氣

監察院前秘書長李俊俋及四名監委被控私用公務車案，北檢以監委有自付車費等難認主觀上有圖利、背信，給予全案簽結。基層公務員用公務車丟飯碗、被判刑的案例不在少數，反而監委全數安全下莊，叫公務員如何服氣？

監委用車案簽結… 吳宗憲：油錢自費 公務車能變私家車？

監察院前秘書長李俊俋等人去年被控濫用公務車，北檢昨天以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨主席黃國昌說，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，「都是自己人！溫馨。」國民黨立委吳宗憲也批，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就變成監委私家車。

北檢簽結 李俊俋7人「自費」用公務車無不法

監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分案偵辦，並追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。調查認定，李俊俋等人自費用車，且下班推拿、買便當的位置，未逸脫上下班路線的合理生活範圍，難認有圖利或背信，全案查無不法，予以簽結。

高官私用公務車北檢簽結 陳清龍批：包庇無下限

監察院前秘書長李俊俋、王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等監委、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇去年因違法濫用公務車遭告發，北檢以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨團總召陳清龍批評，北檢自甘墮落，遇到綠營高官就找理由開脫，包庇毫無下限。

監委私用公務車檢簽結 吳宗憲：基層也可搭公務車看牙？

監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、監察院前秘書長李俊俋遭控疑涉私用公務車，北檢今日簽結。國民黨立委吳宗憲表示，公務車的使用應有明確規定，不可對高層一套標準，對基層一套標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。