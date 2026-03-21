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監委用車案簽結… 吳宗憲：油錢自費 公務車能變私家車？

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北報導
監察院前秘書長李俊俋去年被爆料，用公務車輛接送愛犬。 圖／翻攝自TVBS
監察院前秘書長李俊俋去年被爆料，用公務車輛接送愛犬。 圖／翻攝自TVBS

監察院前秘書長李俊俋等人去年被控濫用公務車北檢昨天以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨主席黃國昌說，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，「都是自己人！溫馨。」國民黨立委吳宗憲也批，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就變成監委私家車。

李俊俋及監察委員王榮璋田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等人去年被爆濫用公務車，檢方昨認定，監委用車期間短暫、非經常性使用，且均自費支出油費等，難認主觀上有圖利、背信之嫌，全案簽結。

對此，黃國昌發文表示，監委濫用公務車當私家車的醜聞，北檢以查無不法簽結，大家沒事，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，「都是自己人！溫馨。」

民眾黨團總召陳清龍批評，李俊俋等人濫用公務車接送寵物、看牙醫，北檢竟認為只要自付油料費用就沒犯罪故意，請問公務車司機薪水也是他們自己付嗎？公務車是私家車嗎？為了開脫包庇成這樣？

吳宗憲說，刑事簽結不等於監察院的用車標準合乎「行政公務倫理」。公務車本身、車輛的保養管理、機關的調派成本，甚至是司機的人力與薪水，全部都是由全民納稅人的公帑支付，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就可以變成監委的私家車。

吳宗憲認為，公務資源的「待命」與「便利」本身就是國家資源，絕不是付油錢就能隨意私用。廉政標準不應只有最低的「刑事紅線」，不是只看有沒有被起訴，還包括公務紀律、行政倫理及社會觀感與公信力。監察院作為監督公務員最高機關，對自己人如此寬鬆，要如何要求基層公務員廉潔自持？

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