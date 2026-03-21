監委用車案簽結… 吳宗憲：油錢自費 公務車能變私家車？

監察院前秘書長李俊俋等人去年被控濫用公務車，北檢昨天以查無具體犯罪事證簽結。民眾黨主席黃國昌說，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，「都是自己人！溫馨。」國民黨立委吳宗憲也批，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就變成監委私家車。

李俊俋及監察委員王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等人去年被爆濫用公務車，檢方昨認定，監委用車期間短暫、非經常性使用，且均自費支出油費等，難認主觀上有圖利、背信之嫌，全案簽結。

對此，黃國昌發文表示，監委濫用公務車當私家車的醜聞，北檢以查無不法簽結，大家沒事，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，「都是自己人！溫馨。」

民眾黨團總召陳清龍批評，李俊俋等人濫用公務車接送寵物、看牙醫，北檢竟認為只要自付油料費用就沒犯罪故意，請問公務車司機薪水也是他們自己付嗎？公務車是私家車嗎？為了開脫包庇成這樣？

吳宗憲說，刑事簽結不等於監察院的用車標準合乎「行政公務倫理」。公務車本身、車輛的保養管理、機關的調派成本，甚至是司機的人力與薪水，全部都是由全民納稅人的公帑支付，就算「自費」支付油錢，不代表公務車就可以變成監委的私家車。

吳宗憲認為，公務資源的「待命」與「便利」本身就是國家資源，絕不是付油錢就能隨意私用。廉政標準不應只有最低的「刑事紅線」，不是只看有沒有被起訴，還包括公務紀律、行政倫理及社會觀感與公信力。監察院作為監督公務員最高機關，對自己人如此寬鬆，要如何要求基層公務員廉潔自持？