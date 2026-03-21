北檢簽結 李俊俋7人「自費」用公務車無不法

監察院前秘書長李俊俋被控濫用公務車接送愛犬寵物美容，北檢分案偵辦，並追查監委林郁容、文化部前部長史哲、中選會前主委李進勇等人用車案。調查認定，李俊俋等人自費用車，且下班推拿、買便當的位置，未逸脫上下班路線的合理生活範圍，難認有圖利或背信，全案查無不法，予以簽結。

去年五月，李俊俋遭爆料濫用公務車接送愛犬寵物美容，隨後多位監委也陸續被爆出疑似有濫用公務車情況，包括林郁容先搭公務車接送其女，再到桃園機場接兒子返回台北住處；王榮璋搭公務車去理髮，再搭同車返家，蘇麗瓊也因牙痛，搭公務車赴牙醫診所就診後，再搭原車返回監察院。田秋堇則是未下班即搭公務車至台北轉運站。

檢方依被告提出的油料費電子發票等收據認為，監察院車輛油料費、車輛養護費、通行費等費用，經立法院三讀「全數刪除」，監察院去年二月起，監察院首長及監察委員等公務車輛調派，均由用車人自行負擔相關油料費等衍生費用。

檢方認定，李俊俋及王榮璋、田秋堇、林郁容、蘇麗瓊等人，用車期間短暫、非經常性使用，且均自費支出使用車輛油費、汽車保險費等費用，難認主觀上有圖利、背信，客觀上亦未造成監察院財產損害。

檢方指出，李俊俋等人使用公務車行為，不涉刑事責任，用車行為有無不當或違失，是否違反監察委員自律規範，屬監察委員內部監督自律範疇。

不過，依「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，「首長、副首長專用車」指院長、副院長、秘書長、副秘書長座車，李俊俋時任秘書長，公務車雖無須填派車單，但其他監委公務車則由司機填具派車單，當中是否涉及登載不實？檢方清查後查無不法。

此外，調查局偵辦史哲用車案，史哲因腳痛不適，搭乘首長專用公務車到推拿診所，治療取藥後回家，診所位置未逸脫史哲上下班路線的合理生活圈，屬下班後「順路」前往，難認主觀上有何不法意圖及背信犯意。

至於李進勇用車案，檢方認定，李進勇下班途中搭公務車購買晚餐回家，是附隨在工作的必要行為，並非純粹私人行為，難認有圖利或背信犯意。