監委私用公務車檢簽結 吳宗憲：基層也可搭公務車看牙？

監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、監察院前秘書長李俊俋遭控疑涉私用公務車，北檢今日簽結。國民黨立委吳宗憲表示，公務車的使用應有明確規定，不可對高層一套標準，對基層一套標準。

林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇、李俊俋等遭控涉私用監院公務車，北檢調查後，發現監察院相關預算遭全數刪除，5人均自費支出油費等費用，無圖利、背信犯罪故意，今日將全案簽結。

吳宗憲說，公務車的使用應有明確規定出來，全國應一體適用，而非只要是高官使用公務車，就可得到最大的包容，將來基層公務員是否也可以說去看個牙齒，只要有回來上班，使用公務車就沒問題。

吳宗憲表示，這是司法以及監察院的紀律委員會要告訴大家的，否則等於是雙標。他對於法律的要求只有一個，不可以對於高層一套標準，對於基層一套標準，這樣子的話所有公務員不會服氣的。