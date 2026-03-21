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監委私用公務車北檢簽結 黃國昌酸：都是自己人！溫馨

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。本報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。本報系資料照片

監委林郁容、王榮璋、蘇麗瓊田秋堇、前監察院秘書長李俊俋遭控疑涉私用公務車，北檢調查後，發現監察院相關預算遭全數刪除，5人均自費支出油費等費用，無圖利、背信犯罪故意，將全案簽結。民眾黨主席黃國昌表示，果然球證、旁證，加上主辦、協辦，都是自己人！溫馨。

監委去年被爆濫用公務車，監察院會在2月4日通過相關懲處，輕則無懲處，重則口頭或書面道歉。黃國昌當時表示，監察院只是再度自證「官官相護的廢物院」，等到立法院開始審查今年度總預算，民眾黨團的立場就是「刪到一塊錢都不留」。

今天北檢在調查後，發現監察院相關預算遭全數刪除，林郁容、王榮璋、蘇麗瓊、田秋堇及李俊俋5人均自費支出油費等費用，無圖利、背信犯罪故意，將全案簽結。

黃國昌在社交平台貼文表示，監委濫用公務車當私家車的醜聞，北檢以查無不法，簽結，大家沒事！果然球證、旁證，加上主辦、協辦，都是自己人！溫馨。 

蘇麗瓊 田秋堇 立法院 黃國昌 李俊俋

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