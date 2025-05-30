2監委被爆濫用公務車卻賊喊抓賊 林沛祥：最應該被彈劾
監察院秘書長李俊俋被爆用公務車接送愛犬美容，監察委員蘇麗瓊、林郁容也被爆濫用公務車，曾參與彈劾其他官員「公務車私用」的彈劾會議並投下同意彈劾票。國民黨立委林沛祥今直呼，這兩位監察委員才最應該被彈劾。
媒體人黃揚明公開表示，他己查詢監察院近1年的彈劾案，發現至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，且林郁容、蘇麗瓊2人曾參與彈劾會議，並投下「彈劾成立」票。
林沛祥說，若這兩位監察委員真如報導一般，有彈劾其他官員私用公務車，而自己卻做著做賊喊抓賊的行徑，他覺得這兩個監察委員才是真正應該被彈劾的人，因為他們用聖人的標準去檢驗別人，卻用罪人的標準去檢驗自己，這種事情實在是雙標，讓人非常的難堪，尤其是在稱為現代御史的監察院裡，發生這種陋習，讓人覺得厭惡的事件。
林沛祥指出，整個監察院必須要徹查公器私用的行為，是否已經變成常規，若是這樣的話，過去幾十年之內到底有多少藏汙納垢的事情發生，監察院必須給社會大眾完整的交代。
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