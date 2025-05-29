聽新聞
0:00 / 0:00
立案查濫用公務車同事？ 監委嘆看公告才知：涉己事務不清楚怎查
在濫用公務車爭議爆開後，監察院今首次開記者會，說明有關剴剴案，不過外界仍關注有關濫用公務車的議題。監察委員葉大華表示，他們也是看到公告才知道，相關問題還是要問監察院副院長李鴻鈞；至於是否會立案調查？葉大華也說，這是涉己事務，他們不是很清楚要怎麼立案調查。
監察院濫用公務車爭議狂燒，緊急宣布公務車下周一起停止個人身分使用，但此舉仍引發外界質疑，包含監院有無自我調查、廉政單位有無調查、為何是由下周一開始停止等疑問。
適逢本日監院多位監委開記者會說明剴剴案情況，包含葉大華、王幼玲、張菊芳等監察委員，外界也關注監委「同事們」看法，未來是否會做相關調查甚至彈劾？
葉大華表示，他們也是看到公告才知道，詳細情況不會比外界知道的還多，一切就是尊重，後續還是要看李鴻鈞進行情況，相關問題還是要問李鴻鈞；他們就是從下周開始到卸任，不會有個人公務車，出公差會集合做公務車。
至於不能使用公務車是否會有影響，甚至是委屈？葉大華表示「不會」，若有疑慮就是讓社會檢視，平常有一些巡查行程也就會使用小巴。對於是否立案調查，葉大華也說，這是涉己事務，他們不是很清楚要怎麼立案調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言