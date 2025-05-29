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立案查濫用公務車同事？ 監委嘆看公告才知：涉己事務不清楚怎查

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
圖為監察院外觀。聯合報系資料照
圖為監察院外觀。聯合報系資料照

在濫用公務車爭議爆開後，監察院今首次開記者會，說明有關剴剴案，不過外界仍關注有關濫用公務車的議題。監察委員葉大華表示，他們也是看到公告才知道，相關問題還是要問監察院副院長李鴻鈞；至於是否會立案調查？葉大華也說，這是涉己事務，他們不是很清楚要怎麼立案調查。

監察院濫用公務車爭議狂燒，緊急宣布公務車下周一起停止個人身分使用，但此舉仍引發外界質疑，包含監院有無自我調查、廉政單位有無調查、為何是由下周一開始停止等疑問。

適逢本日監院多位監委開記者會說明剴剴案情況，包含葉大華、王幼玲、張菊芳等監察委員，外界也關注監委「同事們」看法，未來是否會做相關調查甚至彈劾？

葉大華表示，他們也是看到公告才知道，詳細情況不會比外界知道的還多，一切就是尊重，後續還是要看李鴻鈞進行情況，相關問題還是要問李鴻鈞；他們就是從下周開始到卸任，不會有個人公務車，出公差會集合做公務車。

至於不能使用公務車是否會有影響，甚至是委屈？葉大華表示「不會」，若有疑慮就是讓社會檢視，平常有一些巡查行程也就會使用小巴。對於是否立案調查，葉大華也說，這是涉己事務，他們不是很清楚要怎麼立案調查。

在濫用公務車爭議爆開後，監察院今首次開記者會，說明有關剴剴案，不過外界仍關注有關濫用公務車的議題。記者李成蔭／攝影
在濫用公務車爭議爆開後，監察院今首次開記者會，說明有關剴剴案，不過外界仍關注有關濫用公務車的議題。記者李成蔭／攝影
監察院停車場公務車。聯合報系資料照
監察院停車場公務車。聯合報系資料照

葉大華 監察院 李鴻鈞 廉政

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