2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職
監察院濫用公務車情況連環爆，除秘書長李俊俋，監察委員蘇麗瓊疑搭公務車看牙、監察委員林郁容疑動用公務車為親友接機。媒體人黃揚明揭露，近一年彈劾案中至少2件是官員因「公務車私用」被彈劾，其中驚見蘇、林兩人投下彈劾成立票；當事人若有廉恥心，該主動辭職就辭職。
黃揚明批評，監委的職權是對違法失職的官員行使彈劾、糾舉等權力，並透過調查權查明官員違法失職情事，若監委自身帶頭違法要如何肅清吏治？諷刺的是，查詢監察院近一年彈劾案，就有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，且林郁容、蘇麗瓊二人還曾參與彈劾會議，並投下「彈劾成立」票。
黃揚明指出，像最近一次是上個月4月8日通過的彈劾案，案情是屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉貪，其中包括陳自行駕駛公務車處理私人事務情事，早遭司法查辦，起訴後目前尚未判刑。在彈劾會議上，與會13位監委都投下彈劾成立票，其中包括這次濫用公務車的林郁容。
另外，去年10月8日通過的彈劾案，案情是陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林帝志（已改名林承家）涉貪，其中包含林帝志命令下屬駕駛軍車載送其親友在金門遊玩等情事，今年1月已被判6年8月有期徒刑定讞。在彈劾會議上，與會13名監委都投下彈劾成立票，包括被爆濫用公務車的林郁容、蘇麗瓊。
黃揚明表示，李俊俋不是監委，濫用公務車情事依法查辦即可，但被揭露的2名監委誰來負責查辦呢？目前監院副院長李鴻鈞發出的聲明不痛不癢，什麼叫做6月2日起停止以「個人身份」使用公務車？難道以前可以？如果有廉恥心，幾位當事人該主動辭職就辭職。
黃揚明於貼文最後並附上「監察院監察委員自律規範」，指出監委若做出違法情事應經監察院紀律委員會審議後提報院會做處分，包含要求道歉、推請委員依法提案彈劾，甚至是涉及刑責者移送法辦，且情節重大者在經紀律委員會審議後、提報院會後，停止其職務，並呈報總統。
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