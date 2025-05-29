2監委曾挺彈劾公務車私用官員！今帶頭違法 媒體人嗆有廉恥就辭職

監察院濫用公務車情況連環爆，除秘書長李俊俋，監察委員蘇麗瓊疑搭公務車看牙、監察委員林郁容疑動用公務車為親友接機。媒體人黃揚明揭露，近一年彈劾案中至少2件是官員因「公務車私用」被彈劾，其中驚見蘇、林兩人投下彈劾成立票；當事人若有廉恥心，該主動辭職就辭職。

黃揚明批評，監委的職權是對違法失職的官員行使彈劾、糾舉等權力，並透過調查權查明官員違法失職情事，若監委自身帶頭違法要如何肅清吏治？諷刺的是，查詢監察院近一年彈劾案，就有至少2件官員被彈劾理由包含「公務車私用」，且林郁容、蘇麗瓊二人還曾參與彈劾會議，並投下「彈劾成立」票。

黃揚明指出，像最近一次是上個月4月8日通過的彈劾案，案情是屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟涉貪，其中包括陳自行駕駛公務車處理私人事務情事，早遭司法查辦，起訴後目前尚未判刑。在彈劾會議上，與會13位監委都投下彈劾成立票，其中包括這次濫用公務車的林郁容。

另外，去年10月8日通過的彈劾案，案情是陸軍金門防衛指揮部前少將參謀長林帝志（已改名林承家）涉貪，其中包含林帝志命令下屬駕駛軍車載送其親友在金門遊玩等情事，今年1月已被判6年8月有期徒刑定讞。在彈劾會議上，與會13名監委都投下彈劾成立票，包括被爆濫用公務車的林郁容、蘇麗瓊。

黃揚明表示，李俊俋不是監委，濫用公務車情事依法查辦即可，但被揭露的2名監委誰來負責查辦呢？目前監院副院長李鴻鈞發出的聲明不痛不癢，什麼叫做6月2日起停止以「個人身份」使用公務車？難道以前可以？如果有廉恥心，幾位當事人該主動辭職就辭職。