民進黨高官用公務車載寵物美容 蔣萬安轟：這是共體時艱？
針對行政院大砍地方政府一般性補助款，行政院昨表示希望地方政府共體時艱，對此，台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢前受訪指出，看到行政院要人民共體時艱，但要百姓民勒緊褲帶、共體時艱，但卻看到民進黨的高官用公務車載寵物美容，民眾無法接受。
行政院刪減地方政府一般性補助款，行政院昨表示希望地方政府共體時艱，院長卓榮泰也表示，未來如果各縣市的立法委員也能夠支持行政院提出針對636億元的追加預算。
對於刪減地方一般補助，蔣萬安指出，今天下午就會正式遞件，提出訴願，他再次強調，中央政府不應該苛扣地方一般補助款，而且這已經核定，用於社福、教育、照顧弱勢等相關計畫上，所以下午就會正式遞件。
至於行政院追加預算？蔣萬安指出，看到行政院要人民共體時艱，要百姓民勒緊褲帶，但卻看到民進黨的高官用公務車載寵物美容「我想民眾無法接受」。
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