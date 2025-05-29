監院濫用公務車連環爆 吳思瑤：該檢討就檢討

監察院濫用公務車爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞昨下令，6月2日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，並立即啟動調查。民進黨立院黨團幹事長幹事長吳思瑤今天表示，公務車風波嚴重打擊監察院的公信力，該檢討就檢討，監察院應當作為所有公務體系好的表率，監察院應當拿出更好的改革方案，杜絕負面觀感。

吳思瑤指出，監察院平常都是監督別人，應當作為所有公務體系好的表率，這段時間的風波造成社會觀感不佳，當然覺得非常遺憾，該檢討就檢討，李鴻鈞表達監察院從嚴執行，民進黨團就正面觀察，監察院一定要拿出更好的正面表率給全體國人。

國民黨籍司法法制委員會召委吳宗憲下周一邀請監察院秘書長李俊俋到立院專案報告。吳思瑤表示，吳宗憲排案邀請監察院列席，只能尊重，有沒有什麼政治操作的可能性，大家周一詢答就可以看到，在野黨立委這時候會就這議題加以發揮，但本於職權都尊重，也樂見朝野各政黨對於監察院，該符合國家法規、該進行的革新，不分黨派都會一起嚴格檢視。