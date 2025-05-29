監院濫用公務車 李來希：寵物享受公帑躺臥人車 成何體統

監察院濫用公務車爭議狂燒，緊急宣布公務車下周一起停止個人身分使用。考試院保訓會前委員桂宏誠質疑，所以之前可用個人身分？這是什麼情形？廉政單位應先查扣相關使用資料；全國公務員協會前理事長李來希也批，監察院是百官表率，不是油料自備可以解釋的，試問誰家寵物能如此享受公帑、躺臥人車，成何體統？

監察院秘書長李俊俋遭爆濫用公務車接送自家寵物，事後他自請處分，話題還在燒，昨又接連爆出多名監察委員也疑似濫用公務車；監察院副院長李鴻鈞表示，6月2日起停止個人使用公務車，直至本屆任期屆滿為止，也會立即調查、釐清真相。

桂宏誠指出，公務車調派這種事務性工作的首長正是秘書長，李俊俋提出自請處分有夠「假掰」，而該有的狀況應該是監察委員提出彈劾、自行請辭，或者總統予以免職。

「大家混啊。」桂宏誠批評，李鴻鈞之前說要了解內部程序先，又不是事務官，哪有什麼內部程序需要了解？現在說停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止。所以之前可用個人身分？個人身分又是什麼情形？廉政單位應先去查扣派車給以個人身分使用的資料。

「開眼界了！」李來希直呼，監察院上上下下哭喊沒衛生紙、沒水沒電，秘書長卻公器私用，運用公務車戴送寵物，被踢爆之後，喊著油料自備？道歉不只是慢半拍，還不情不願，好似人民錯怪他了？想來可笑，這是油料的問題嗎？