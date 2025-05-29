監委私用公務車連環爆 林沛祥籲普查監院濫用情況

監察院秘書長李俊俋被爆用公務車接送愛犬美容，後又有監察委員被揭露用公務車做私事。國民黨立委林沛祥今批監察院螺絲鬆了，他呼籲普查，監院也應用嚴格標準審視、辦理。

在李俊俋被爆私用公務車後，有其他監察委員被爆私用公務車。如監委蘇麗瓊上班搭車看牙，另有兩位監委被拍到，搭車去剪頭髮和接送兒女。

林沛祥說，除李俊俋之外，又有監察委員被爆說濫用公務車做個人使用，監察院可能真的螺絲鬆了。或者是，監察院一直以來有不良的慣例，讓監察院的人員們可濫用公務車，濫用公家資源做自己的事情。

林沛祥認為，普查是個可行的方式。另外其他的濫用公務車行為，他記得有被起訴甚至被判刑的先例。監察院身為五院之一，本應主動糾察違法行為，但現在既然自己已先違法，那應該用嚴格的標準審視、辦理，才能讓全國民眾信服。