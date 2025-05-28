觀察站／監委怕自打臉 沒人敢查李俊俋

監察院違法使用公務車連環爆，繼監察院秘書長李俊俋昨被爆公器私用後，監委蘇麗瓊也被控搭乘公務車處理私事、看牙醫。據本報掌握，仍有未爆彈，至少還有兩位男性監委也被拍到濫用公務車。監委人人自危，擔心成為下一位被爆料者，無怪乎李俊俋案沒監委敢查，就怕最後是「尷尬自打臉」。

過去監察院常被譏是「看報辦案」，缺乏主動發覺大案能力，往往待事件登上媒體版面後，監委們為了業績才會主動申請調查。舉凡社會高度矚目案件，因為有同案不得超過三位監委調查的內規，還會出現拚速度搶著查案現象。但李俊俋案引發監院海嘯之際，監委們卻是一片靜悄悄，至今無人發出新聞稿表示主動申請調查。

隨著蘇麗瓊案接著爆發，外界才發現，監委們不敢調查自家秘書長背後真正原因，除了被譏諷「有黨證，就沒事」之外，多位監委自己根本也是濫用公務車同犯，哪來的臉調查別人。

監察委員主掌整飭官箴，對自己本身操守自然要有相當要求，既然連監委都成了該整飭對象，這般御史大夫，又要如何讓人民期待能發揮正常功能？

監委濫用公務車連環爆後，無疑再度重創監院所剩不多的公信力，從「只拍蒼蠅，不打老虎」再降一階，連有無資格查案都備受質疑。

監院昨天發出聲明，到明年七月本屆監委卸任之前，所有人都不再使用公務車，看似緊急止血，但近期爭議尚未釐清之前，停用根本難杜爭議，只是「問Ａ答Ｂ」；況且，合理使用公務車並無不妥，也沒必要如此矯枉過正。監院過激的反應，除了做賊心虛，擔心再添爭議，更凸顯了不願面對問題本質的進退失據。