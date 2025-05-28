【即時短評】監委公務車還有未爆彈 難怪李俊俋沒人敢查

監察院違法使用公務車連環爆，繼監察院秘書長李俊俋昨被爆公器私用後，監委蘇麗瓊今天被控搭乘公務車處理私事並看牙醫；且據本報掌握還有未爆彈，至少還有兩位男性監委也被拍到濫用公務車。監委各個人人自危，擔心成為下一位被爆料者，無怪乎李俊俋案，至今沒監委敢查，就怕最後是尷尬自打臉收場。

過去監察院常被譏是「看報辦案」，缺乏主動發覺大案能力，往往待事件登上媒體版面後，監委們為了業績才會主動申請調查。舉凡社會高度矚目案件，因為有同案不得超過三位監委調查內規，還會出現拚速度搶著查案現象。但李俊俋案引發監院海嘯之際，監委們卻是一片靜悄悄，至今並無人發出新聞稿表示已經主動申請調查。

隨著蘇麗瓊案接著爆發，這才真相大白，監委們不敢調查自家秘書長背後真正原因，除了「有黨證，就沒事」之外，多位監委自己根本也是濫用公務車同犯，哪來的臉調查別人。

監察委員主掌整飭官箴，對自己本身操守自然要有相當要求，既然連監委都成了該整飭對象，這般御史大夫，又要如何讓人民期待能發揮正常功能？監委濫用公務車連環爆後，無疑再度重創監院所剩不多的公信力，從「只拍蒼蠅，不打老虎」再降一階，連有無資格查案都備受質疑。

監院近期花最大心力之處，是哭窮預算被藍白凍刪，連廁所衛生紙都沒得用，當初義正辭嚴喊監院有多窮，現在後座力就有多大。原來，監院不是沒錢花，而是「只准州官濫用公務車，不准基層如廁用衛生紙」，實在諷刺。