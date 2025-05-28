藍批李俊俋公器私用 赴北檢告發背信侵占

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

監察院秘書長李俊俋用公家車載寵物美容的行為，恐已經觸法，盼檢方儘速調查！」國民黨市議員張斯綱、凌濤與發言人楊智伃28日前往北檢告發李俊俋涉嫌背信、侵占，甚至恐有貪污嫌疑。凌濤痛批，一邊行政院砍地方補助，一邊監察院卻出現如此公器私用行為，盡顯高官肥貓醜態，砍其預算也只是剛好。

監察院要內部調查

張斯綱、凌濤與楊智伃早上前往北檢按鈴告發，指控監察院秘書長李俊俋涉嫌背信與侵占。張斯綱不滿指出，李俊俋用公務車送愛犬進行寵物美容，還請司機充當外送員，監察院自己是調查公務員的機關，卻出現如此行為帶壞官場風氣，呼籲北檢應比照花蓮類似案件的調查態度，搜索李俊俋。

「李俊俋道歉與自請處分就沒事了嗎？」張斯綱質疑，監察院最好也要內部調查其他監委是否有類似行為，利用公務車處理不屬於公務範圍的事情，否則他還會有後續的揭露，讓民眾看看如今已經變成對付政敵的憲政機關內部是多麼的腐敗。

李俊俋恐涉及貪汙

凌濤也強調，李俊俋的道歉聲明中，居然理直氣壯的說油錢是自己出的，但從公務車、司機與隨行秘書，哪個不是領國家的錢？此外，根據監察院公務車的使用準則，只要出車就要寫出車里程數、事由與行經路線，他質疑李俊俋是否用其他公務行程搪塞？檢方也應該同時調查，若與事實不符恐有偽造文書之嫌。

「檢方現在不是最會調查偽造文書嗎？」凌濤呼籲相關案件應該統一標準辦理，例如搜索監察院、羈押李俊毅等。有媒體詢問告發侵占與背信的理由，凌濤說，這是與律師討論後，根據過往判例決定，而他們也在告發文件中提醒檢方，若李俊俋相關行為有損害機關，恐還有貪污之嫌，盼檢調能儘速調查。

國民黨新北市議員林國春也到北檢提出告發，指控李俊俋違反《貪汙治罪條例》中圖利與不法利用職務行為之嫌，要求檢方徹查是否構成犯罪。

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