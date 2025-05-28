影／李俊俋公務車私用惹議 國民黨今至北檢告發

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
國民黨新北市議員林國春告發李俊俋圖利，表示李俊俋以「自付油錢」合理化使用公務車，形同圖利自己，破壞官箴，他是警察出身看不下去，檢調均應依法辦事。記者季相儒／攝影
國民黨新北市議員林國春告發李俊俋圖利，表示李俊俋以「自付油錢」合理化使用公務車，形同圖利自己，破壞官箴，他是警察出身看不下去，檢調均應依法辦事。記者季相儒／攝影

監察院祕書長李俊俋近日被爆料疑似濫用公務車接送愛犬前往寵物美容，引發社會關注。國民黨今天上午前往台北地檢署，告發李俊俋公器私用、涉嫌圖利、背信與侵占等罪名，呼籲檢調單位立案偵辦。

國民黨台北市議員張斯綱表示花蓮縣觀光局公務車案已遭檢調搜索偵辦，質疑為何對李俊俋無同等標準，要求檢方應即刻採取行動，檢調不能分顏色。國民黨新北市議員林國春告發李俊俋圖利，表示李俊俋以「自付油錢」合理化使用公務車，形同圖利自己，破壞官箴，他是警察出身看不下去，檢調均應依法辦事。

國民黨桃園市議員凌濤、台北市議員張斯綱及發言人楊智伃對李俊俋以背信與侵占罪名進行告發。張斯綱指出，李俊俋使用公務車處理私人事務，如接送愛犬與外送取餐等，呼籲監察院主動展開內部調查，釐清是否有其他監委有類似情形。

國民黨桃園市議員凌濤（左）、台北市議員張斯綱（中）及發言人楊智伃（右）對李俊俋以背信與侵占罪名進行告發。張斯綱指出，李俊俋使用公務車處理私人事務，如接送愛犬與外送取餐等，呼籲監察院主動展開內部調查，釐清是否有其他監委有類似情形。記者季相儒／攝影
國民黨桃園市議員凌濤（左）、台北市議員張斯綱（中）及發言人楊智伃（右）對李俊俋以背信與侵占罪名進行告發。張斯綱指出，李俊俋使用公務車處理私人事務，如接送愛犬與外送取餐等，呼籲監察院主動展開內部調查，釐清是否有其他監委有類似情形。記者季相儒／攝影

李俊俋 國民黨

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