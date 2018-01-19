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洪孟楷批陳師孟囂張「丟監委的臉」

2018-01-19 07:27聯合報 記者楊德宜╱即時報導

準監委陳師孟。記者周志豪／攝影
準監委陳師孟。記者周志豪／攝影
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準監委陳師孟發言屢起爭議，他昨稱絕非失言，對於外界有人希望他下台，陳師孟笑說「喔！那他們有得等了。」對此，國民黨發言人洪孟楷臉書表示，陳師孟的囂張，在於獨派對於蔡英文的輕視。

監察委員陳師孟還未上任，就已經因為爭議言論而引起軒然大波，洪孟楷說，陳師孟狂妄的態度和語氣，不要說心中沒有人民、國家，恐怕連提名他的蔡英文總統也不放在眼裡。換句話說，在獨派人士心中認為2020也不是蔡英文總統不可的同時，已經獲得投票通過取得監委的官位，也就不用再對社會大眾假裝，「蔡英文的低民調，與他何干？」

洪孟楷說，陳師孟在2008年就是第一個跳出來支持辜寬敏選民進黨主席，而非支持當時的蔡英文，足得知蔡英文從來就不是獨派們的第一選擇。而仗著在立院2/3席次的多數耀武揚威，一下說要「辦藍不辦綠」、一下又痛批法官「不學無術」。「陳師孟先生，你沒聽過囂張沒落魄的久嗎？請問現在即將擔任公僕的你，是在對全民囂張什麼呢？」

洪孟楷表示，蔡英文總統當初說補提名監委是為了「守護人權」、「監督政府」兩大目標。而現在人權還未被守護、法官尊嚴已經徹底被陳師孟踐踏；而應該監督的政府尚未執行、卻看到陳師孟已經磨刀霍霍往藍營下手。請問蔡總統，這就是謙卑團隊？這就是溝通政府？還是蔡總統已經駁腳到，只能放任黨內派系為所欲為、話語毫無作為？

他表示，不管政治立場為何，既然選擇擔任中華民國的官員，就請為中華民國服務。陳師孟的頭家是人民，「別以為人民的憤怒無法讓你下台，當時天怒人怨且不可一世的陳水扁都畏懼百萬紅衫軍的力量時，你只是正在丟監察委員的臉罷了！」

陳師孟蔡英文洪孟楷
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