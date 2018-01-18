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外界3大質疑與批評 重砲陳師孟逐一回擊

2018-01-18 23:59聯合報 記者程嘉文／台北報導

監委當選人陳師孟昨天前往監察院，對外界的下台聲浪，陳師孟表示，「那他們有得等」。...
監委當選人陳師孟昨天前往監察院，對外界的下台聲浪，陳師孟表示，「那他們有得等」。 記者胡經周／攝影
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下台聲浪…「那他們有得等了」

新當選的十一位補選監委，監察院昨天安排談話會，準監委陳師孟表示，未來將集中精神只參加司法獄政委員會，並組法律顧問團協助他調查案子；對於外界有人希望他下台，陳師孟笑說，「喔！那他們有得等了。」

談話會由監察院長張博雅主持，面對有些準監委曾表達贊成廢監院，張博雅致詞表示，不管大家過去對監察院的認知、看法如何，都誠摯期許能深入了解，監察院在憲政、五權憲法中所擔任的角色，以及職權的重要性與獨立性。

至於國民黨有人揚言包圍監院，要逼陳師孟下台；陳師孟表示，如果在這種力量之下屈服，「就不是陳師孟」。

陳師孟表示，所以要對司法「辦藍不辦綠」，是因為過去作惡、為非作歹的都是藍的，「舉出綠的法官，去不當追殺藍營的例子來，那我就認輸。」至於這種主張是否會影響監委的公正性？他說，已把想法解釋清楚，大家若要繼續質疑，他也沒辦法。

寒蟬效應…「這些人不學無術」

對於法界批評他製造寒蟬效應，陳師孟說，這些檢察官與法官不學無術，因為「寒蟬」這句話的起源是《後漢書》，是指遇到惡不敢講話，遇到好也不敢支持，把自己變成一隻寒蟬。

替扁說話…「為維護公平正義」

陳師孟強調，他不認為自己的言論是「挺扁」，雖然曾受陳水扁重用，但他努力以赴，對得起每個職位。自己為陳水扁抱不平，是為維護公平正義，不是因為欠人情才特別去維護。

新科監委將分三批報到，陳師孟選擇最晚的廿九日，陳師孟說，自己的功課要做好，他正在找一些法律專業的朋友，共同組成諮詢顧問團或後援會，因為他自己不是法律專業出身，希望多向朋友討教。

監察院有七個常設委員會，每位監委可以選三個參加，陳師孟說，他僅鎖定參加司法獄政委員會，這把年紀沒辦法同時處理很多事情，只能集中精神在某一個事情上。

【記者王寓中／台北報導】針對準監委陳師孟說要辦一些追殺綠營總統的法官，和縱放藍營總統的法官，前總統馬英九表示，陳師孟這番非常粗魯、蠻橫的談話，對提名的總統、審查的立委、將來要共事的監委，以及認同司法獨立公正的人民來說，都是輕蔑與侮辱。

陳師孟監察院陳水扁
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