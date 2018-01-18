準監委新生訓練 陳師孟：我今天非常乖 沒做不良動作

2018-01-18 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



監察院今召開新任監察委員就職前談話會，並決定就職時間。立院行使同意權期間，言談引發爭議的準監委陳師孟，確定將於最後一梯次的29日才就職。陳受訪時直言，「我不覺得我馬上可以進監察院」，自己的功課要做好，像是對監察院的了解。

至於今天是否有跟監察院長張博雅反映任何問題，陳師孟笑說，「我今天非常乖，我沒有做任何不良的動作」，今天與張互動很好。

陳師孟說，他不是法律專業，所以現在在找一些法律專業人士，來當他諮詢的顧問團或後援會。對於上任後將優先調查的案子，陳坦言，他當然有主觀的優先順序，但還是要請專家指較一下，所以報到前時間「多一個禮拜，就可以多向人家請教一點」。

依監察院組織法規定，每位監察委員可以在7個常務委員會中擇3參加。陳師孟直言，「未來當然選司法委員會」，也只會參加司法委員會。陳說，「我們這把年紀真的是沒有辦法同時處理很多事情，只能集中精神精力在某一件事情上面」。

陳師孟舉例，現在當然每個人都關心人權，但如果加入人權委員會後有很多案子要處理，就又會占掉時間，「我沒有辦法，（時間）對我來講是奢侈品」，過去對人權的事情也沒有接觸這麼多。

只不過此次監委補提名，任期僅到民國109年7月31日止，僅有2年半任期是否過短？陳師孟說，這要看你期待做多少事，如果期待能做的事可以完成一部分，也無所謂長短，相信這種案子永遠做不完。

但陳師孟中午結束新任監察委員就職前談話會後，還是抱怨，他知道監委要接受訴願、要到地方巡察，但不理解地方巡察為什麼要這麼頻繁？接受民眾陳情、去地方巡察、參與國家考試監試，這些事情都把時間都占掉了。