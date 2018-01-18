陳師孟立院爭議發言 試院前院長3句話送他...

2018-01-18 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



準監委陳師孟近來的發言，引發法界大反彈。考試院前院長姚嘉文表示，陳師孟沒有必要這麼講。 記者林河名／攝影 分享 facebook

已經獲立法院同意出任監委的陳師孟，近來有關司法的發言，引發法界大反彈。法界出身的考試院前院長姚嘉文昨天表示，陳師孟沒有必要這麼講。

姚嘉文是資深的律師。對於陳師孟說前總統陳水扁的官司有程序上的問題，姚嘉文認為，「也沒有必要這樣講，有人會聽不下去」，「你要替阿扁講話，不是在那種場合」，「大家都很討厭阿扁，你為什麼要那樣講」。

監察院今天將為包括陳師孟在內的十一位新任監委，舉行就職前談話會。陳師孟日前在立法院審查監委被提名人資格時，曾表示將「三分打老虎、七分打恐龍」，調查「辦綠不辦綠藍」的司法官，並透露他最想調查審理前總統馬英九洩密案的一、二審法官。陳師孟還曾表示，上任後會專辦政治性案件，還說陳水扁所涉案件有程序的不正義和迫害。但相關說法引發司法界反彈。

姚嘉文昨天參加「煮月光─台灣囡仔愛唱歌」專輯發表會後受訪表示，陳師孟就是「書生」，但律師百百種，法官也百百種，沒有必要對司法做這種發言。

姚嘉文還說，陳師孟當過陳水扁的部屬，所以會有這樣的講法，但他認為陳師孟比陳水扁有學問，發言應該「適可而止」。

姚嘉文表示，陳師孟當上監委之後，有職權可以調查，也可以查出很多問題，但監察院也是「合議制」。

陳師孟還表示要「廢物利用」監察院，姚嘉文表示，陳師孟的說法應該是，在監察院還沒廢掉之前，要利用去做一些事情，但「他沒讓人弄清楚他在講什麼」。

對於民進黨主張「廢考監兩院」，蔡英文總統卻又補提名監委，姚嘉文表示，他也主張應廢除考監兩院，但廢除之前，考監兩院的職權仍在。