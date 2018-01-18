親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
稅改案修法聚焦
監委提名全過關
水利會改制修法
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

陳斐娟節目聊床照事件挨告 怒嗆劉建國：有種去告李婉鈺

政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

陳師孟立院爭議發言 試院前院長3句話送他...

2018-01-18 00:17聯合報 記者林河名／台北報導

準監委陳師孟近來的發言，引發法界大反彈。考試院前院長姚嘉文表示，陳師孟沒有必要這...
準監委陳師孟近來的發言，引發法界大反彈。考試院前院長姚嘉文表示，陳師孟沒有必要這麼講。 記者林河名／攝影
分享

已經獲立法院同意出任監委的陳師孟，近來有關司法的發言，引發法界大反彈。法界出身的考試院前院長姚嘉文昨天表示，陳師孟沒有必要這麼講。

姚嘉文是資深的律師。對於陳師孟說前總統陳水扁的官司有程序上的問題，姚嘉文認為，「也沒有必要這樣講，有人會聽不下去」，「你要替阿扁講話，不是在那種場合」，「大家都很討厭阿扁，你為什麼要那樣講」。

監察院今天將為包括陳師孟在內的十一位新任監委，舉行就職前談話會。陳師孟日前在立法院審查監委被提名人資格時，曾表示將「三分打老虎、七分打恐龍」，調查「辦綠不辦綠藍」的司法官，並透露他最想調查審理前總統馬英九洩密案的一、二審法官。陳師孟還曾表示，上任後會專辦政治性案件，還說陳水扁所涉案件有程序的不正義和迫害。但相關說法引發司法界反彈。

姚嘉文昨天參加「煮月光─台灣囡仔愛唱歌」專輯發表會後受訪表示，陳師孟就是「書生」，但律師百百種，法官也百百種，沒有必要對司法做這種發言。

姚嘉文還說，陳師孟當過陳水扁的部屬，所以會有這樣的講法，但他認為陳師孟比陳水扁有學問，發言應該「適可而止」。

姚嘉文表示，陳師孟當上監委之後，有職權可以調查，也可以查出很多問題，但監察院也是「合議制」。

陳師孟還表示要「廢物利用」監察院，姚嘉文表示，陳師孟的說法應該是，在監察院還沒廢掉之前，要利用去做一些事情，但「他沒讓人弄清楚他在講什麼」。

對於民進黨主張「廢考監兩院」，蔡英文總統卻又補提名監委，姚嘉文表示，他也主張應廢除考監兩院，但廢除之前，考監兩院的職權仍在。

陳師孟陳水扁監察院
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

孫大千籲吳敦義 發動抗爭迫陳師孟辭監委

2018-01-17 21:33

法曹協會批陳師孟 言論荒謬離奇

2018-01-17 19:42

陳師孟惹法界反彈 姚嘉文：要替扁講話也要看場合

2018-01-17 17:04

回應準監委陳師孟？ 邱太三：真是浪費生命

2018-01-17 16:04

黃智賢：陳師孟當監委 用刀叉吃人肉是司法的洪禍

2018-01-17 15:36

監委邊倡廢監院邊爭取提名 洪秀柱：人不要臉天下無敵

2018-01-17 14:57

陳師孟要查法官？ 司法院：行使公權力須依照法律

2018-01-17 11:53

廢死了？準監委高涌誠 曾嗆彈劾執行死刑的法務部長

2018-01-17 10:43

監委陳師孟掌彈劾權 黃智賢：台灣司法獨立已成笑話

2018-01-17 09:08
看更多

熱門文章

獨家／政黨法上路兩小黨陣亡 中華民國機車黨申請解散

2018-01-17 11:47

蘇紫雲證實和兄姊關係 爆卦黃偉哲小時候想念陸官

2018-01-17 12:42

為飛彈炸三峽大壩話題 中共環球網向蘇紫雲道歉

2018-01-17 17:02

「大家開始懷念笨總統」羅智強：比起蔡 馬英九笨到無以復加

2018-01-18 06:29

景點驟減十幾萬人次 「千萬觀光客」去哪？

2018-01-18 00:49

綠委林俊憲真吉了 被告網友公告PTT「快領雞排」

2018-01-17 20:05

97%陸網友支持蔡英文連任「她當選能加速統一」

2018-01-17 14:05

陳師孟惹法界反彈 姚嘉文：要替扁講話也要看場合

2018-01-17 17:04

大爆冷門！遼寧艦南下11天就北返 亦未繞島

2018-01-17 15:42

留澳台女稱「台灣不屬於大陸」遭陸老闆立即解僱

2018-01-17 14:46

回應準監委陳師孟？ 邱太三：真是浪費生命

2018-01-17 16:04

孫大千籲吳敦義 發動抗爭迫陳師孟辭監委

2018-01-17 21:33

朝野有共識！所得稅3扣除額大加碼 月薪3萬可望免繳稅

2018-01-17 23:33

海軍陸戰隊演習 66旅99旅橫越恆春半島大對抗

2018-01-17 19:19

網傳「到期不續存」章代表放棄優存 銓敘部澄清

2018-01-17 22:55

廢死了？準監委高涌誠 曾嗆彈劾執行死刑的法務部長

2018-01-17 10:43

華視總座遭解職 余天向蔡英文「告御狀」

2018-01-18 00:17

正妹局長拜會「議員爸爸」 陳建銘：絕對大公無私

2018-01-17 15:16

政治「相沖」的手足情 炸壩說綠學者是黃智賢弟弟

2018-01-18 08:00

余天為被解職的華視總經理郭建宏抱屈 狀告蔡英文

2018-01-17 17:28

陳師孟立院爭議發言 試院前院長3句話送他...

2018-01-18 00:17

新加坡航空展不邀馮世寬？

2018-01-17 23:13

獨／周錫瑋爆初選期程 批「根本沒有競選活動時間」

2018-01-17 12:59

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

新加坡航空展 未邀我國防部長引發關注

2018-01-18 00:17

回鍋任華視總經理？ 小野：為了對柯文哲的承諾而婉拒

2018-01-17 21:31

林全無緣央行總裁？施俊吉突破盲腸 政院修正議事規則

2018-01-18 00:44

綠智庫民調：新版勞基法 贊成勞工不到5成

2018-01-17 11:10

新聞眼／競相加碼圖利誰？討好選民 更應「討好台灣」

2018-01-18 00:32

監委邊倡廢監院邊爭取提名 洪秀柱：人不要臉天下無敵

2018-01-17 14:57

【重磅快評】小英有夢，但希望在哪裡？

2018-01-17 12:10

陳斐娟被劉建國告 怒嗆：有種去告李婉鈺

2018-01-18 09:59

民進黨中央黨部前 愛國同心會揮五星旗抗議

2018-01-17 13:14

高市長初選趙天麟盼整合 管碧玲：吃豆腐不會讓人喜歡

2018-01-17 11:49

法曹協會批陳師孟 言論荒謬離奇

2018-01-17 19:42

【重磅快評】蔡政府的偽諾貝爾獎得主們

2018-01-17 17:25

警政署高階警官大搬風 蔡蒼柏掌刑事龍頭

2018-01-18 00:45

政黨法恐阻礙小黨平民參政？ 學者籲設落日退場機制

2018-01-17 11:51

法稅改革聯盟抗議

2018-01-17 11:47

陳師孟要查法官？ 司法院：行使公權力須依照法律

2018-01-17 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top