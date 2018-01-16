陳師孟新任監委言論 劍青檢改：請勿造成司法寒蟬

2018-01-16 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新任監察委員陳師孟昨於立法院公開表示，上任後要「專辦過去打綠不打藍的法官」等言論。劍青檢改憂心，陳師孟實質上是向全國法官喊話，「未來」只要再對綠營人士判決有罪、對藍營人士判決無罪的法官，都將被「專辦」，勢必造成寒蟬效應。

劍青檢改質疑，陳師孟這些驚人言論，表面上是針對「過去」審案的法官，但實質上等於向「未來」全國法官喊話警告，只要再有「對綠營人士判決有罪」或「對藍營人士判決無罪」的法官，都將會被監委「專辦」，這勢必將造成司法界的寒蟬效應，對我國未來政黨政治和司法獨立的發展，都將是一大重創。

劍青檢改指出，對陳師孟先生的言論表達強烈抗議，並呼籲新監委自我克制，切勿以特定政黨立場干預或恫嚇司法，否則將使台灣難能可貴的政黨政治與司法獨立，隨著不同政黨的輪番上台而崩毀。

劍青檢改提醒，依憲法第77條、90條之規定，司法院與監察院同屬憲法機關，各有其憲法上職權，無高低之分，監察院固得糾舉、彈劾職務上違法、濫權之公務員，但司法審判卻是法院的核心執掌權限。

如果個別監察委員得假借「糾舉、彈劾公務員職務上違法」之名，公然介入法院對司法個案之心證判斷，則無異使監察院成為「第四審」之終極法院。那將不僅是毫無節制的濫行擴張監察權，違背憲法權力分立的要求。

更嚴重的是，爾後法院三審裁判已確定之案件，均可能須再受監察委員「檢查法官是否有職務上違法違失」，一旦裁判結果不合於某黨籍總統所任命監察委員之意，該名接受總統提名之監察委員即可透過手中之監察權，恫嚇性地介入、影響或變更法院之決定，或對案件審理中的承辦法官形塑寒蟬、壓迫，一遇敏感之政治案件或監察委員個人「關心」之案件，監察權即成為特定人士、政黨利益介入司法之最佳利器，這將是對台灣政黨政治與司法獨立最大的傷害。

司法獨立是民主基石，監察院並非「第四審」，過去已經定讞之案件，若要翻案應循法律所賦予之再審及非常上訴程序。何況，憲法第80條明文規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。

法官法第30條第3項更明文規定，適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。裁判所揭示之見解是否正確，固可受人民公評，但心證的形成與法律見解是裁判權的核心，是憲法及法律對法官獨立審判的要求。

劍青檢改再次呼籲，新任監委能自我克制，為呵護台灣難能可貴的政黨政治與司法獨立，切勿濫用監察權導致司法寒蟬效應，否則最終傷害的，將是台灣最珍貴的民主法治。