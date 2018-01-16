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監委提名過關 柯志恩：羞辱蔡總統自己的格調

2018-01-16 17:18聯合報 記者鄭媁╱即時報導

立委柯志恩。 聯合報資料照
立委柯志恩。 聯合報資料照
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立法院臨時會今行使監委同意權投票，包括陳師孟等11名監委被提名人全數過關。國民黨立委柯志恩在臉書諷刺，今天是新監委的「加官晉爵」日，卻也是監察權淪為鬥爭工具的揭幕時，蔡總統主導這一齣提名丑戲與醜戲，羞辱的不是監院的招牌，而是總統自己的格調與水平。

柯志恩在臉書指出，廢監院是蔡總統和民進黨的主張，但顯然蔡總統難擋提名權的誘惑，不惜被譏嘲「髮夾彎」，也要「提好提滿」。既然「一個也不少」，總該提出清廉正直、學養俱優的人選，若談不上剛正不阿的風骨之士，至少也應可堪社會檢驗之才。

柯志恩抨擊，沒想到，小英總統所拔擢的監委人選，有涉嫌貪汙、關說、收賄及弊案纏身者，亦有擔任公職期間曾被檢調及監院調查者，甚至有政治立場極端、經常語出驚人的狂妄之徒。顯然，總統不在乎其民調的崩落，更無畏輿論的撻伐，她關切是在其兩岸政策無法滿足獨派期待時，如何藉由更多的酬庸賞賜，以滿足獨派及黨內各路人馬對權力、資源的饑渴與爭奪。

柯志恩說，自去年3月補提名監委名單公布，不僅社會譁然、一片訕笑，近日審查會上，監委被提名人的回答更是荒腔走板、踰越分際，例如，之前監察院是「廢物回收」、大談要追查「前總統馬英九洩密案」的法官、認為三審定讞的扁案不構成貪汙等，尤其揚言要專辦「辦藍不辦綠的法官」更是公然對司法獨立的踐踏，以及對法官的公然恫嚇。這些話一字一句都在打臉蔡總統有關司法獨立的主張，更可議的是，總統府發言人對陳師孟所言的回應，居然是「不去評論它」。但請問如此低劣水準是誰投以關愛眼神並一手提拔，又是哪一黨堅持一票不少、護航上壘？

柯志恩說，「樹若無皮必死無疑，人若無皮天下無敵」，真不知蔡總統是否故意提名這些監委來羞辱監察權，或是刺激中間選民？但看到"沐猴而冠"的權力新貴們，其實可笑又可嘆的，應該是權力的恩賜者吧？她果真做了歷任總統不敢做之事。

陳師孟貪汙總統府發言人

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