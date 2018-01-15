插隊族注意！「天眼」啟動 6大交流道抓搶道

林口交流道的「天眼」監錄系統（紅圈處），這套系統去年就為國庫賺進五千多萬違規罰金。 記者林昭彰／翻攝 分享 facebook 高速公路交流道插隊亂象多，常導致車禍或車流回堵，高公局與國道公路警察逐步建置被稱「天眼」的高解析度監控錄影系統，取締插隊、任意變換車道、跨越雙白實線等違規；去年一到十一月，已建置的五套天眼，共取締一萬八千多件違規，為國庫賺進至少五千萬罰金，昨天再啟用第六套。

最早設置的五套系統，分別在國道三號中和交流道南下匝道口，及國道一號鼎金系統南北雙向、大雅交流道南向、五股交流道北向；昨天啟用的第六套在林口交流道。另外，國三南港交流道系統近期也將啟用，國道警方表示，科技執法取締交流道插隊有其必要性，未來會配合高公局，全面取締交流道插隊亂象。

警方指出，中山高速公路林口到五股路段，是國道交通事故和塞車最嚴重路段，很多都和交流道壅塞回堵有關；尤其林口交流道每逢上下班交通尖峰時間，下匝道車流大排長龍，許多用路人為了插隊，占用外側車道甚至中線車道，不但塞車更嚴重，也造成後方疾駛來車危險。

因民眾檢舉不斷，高速公路局去年同意增設監錄取締系統，昨天下午三點正式啟用；國道警方表示，使用初期為檢驗成效，一定會加強取締。

國道警察交通科長吳燕山說，過去警方會在尖峰時段加派警力站在槽化線協助疏導，不僅危險也排擠警力運用；除國道一號南向林口Ａ交流道（新北、桃園交界）系統昨天啟用，南港交流道監錄系統也已增設完成，農曆年前也會啟用。

國道警方表示，這套系統是廿四小時監控，會自動判讀，擷取違規錄像自動存入資料庫，大幅節省人力。高速公路局也將在今年九月以前，把現有ＣＣＴＶ監控錄影系統全面更新為自動化。

統計已使用的五套系統，去年一到十一月，大雅交流道取締多達一萬零一百八十件，鼎金系統南北向共三千七百卅六件，五股三千四百一十九件、中和一千零七十件。

警方呼籲，舉凡插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等違規行為，都躲不過這套「天眼」系統，提醒民眾務必守法。