行車之惡排行榜…上下匝道插隊 檢舉最多

交流道插隊亂象多，常導致車禍，國道警方已在六處交流道設置「天眼」監錄系統取締插隊、跨越雙白線等違規行為。記者林昭彰／翻攝 分享 facebook 高速公路交流道違規插隊嚴重，「別人排隊你插隊」製造亂象。警方說，插隊行為不僅自私也影響他人，若互不相讓爭道，輕則阻礙順暢，重可能釀成追撞事故，相關案例不勝枚舉。

警政署說，違規插隊易造成塞車回堵，塞車又往往釀成追撞，日前國道多起重大死亡車禍，就是駕駛未注意前方塞車導致；相關執法目的是減少違規行為造成的塞車，也提醒用路人遵守交通規則，尊重他人路權。

根據國道公路警察局網站檢舉專區資料，上下匝道突然插隊、任意變換車道、行駛路肩是民眾「厭惡」前三名，平均每個月有七、八百件檢舉案，常讓守規矩駕駛人恨得牙癢癢。

去年十二月十一日晚間，一輛賓士轎車從台北市濱江街匝道上國道一號，不顧前方大排長龍違規行駛路肩，還連續危險駕駛逼迫二輛車靠左讓開車道，甚至比中指、一度急踩煞車，差點造成追撞。

國道警方事後根據後車駕駛提供行車記錄器，以危險駕駛開罰九千到三萬元，並吊扣牌照三個月；警方說，被逼車比中指的駕駛如提告，將再辦一條公然侮辱罪。

去年十二月十九日上午，張姓貨車駕駛行經國道一號五股交流道前，前方許多轎車未靠右排隊下匝道，在主線道緩慢行駛試圖插隊，造成塞車受阻。

張姓駕駛緩慢前進，前方廖姓女子駕駛的黑色轎車突然煞車停在外側車道，接著慢慢往右挪動，企圖跨越槽化線插隊下交流道，張嚇得緊急煞車，結果失控翻車，肋骨斷裂送醫，警方依任意變換車道對廖女開罰。