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專家：照顧者長期睡眠不足是風險

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，家中失智長者常有日夜顛倒、情緒行為等，讓照顧者晚上很難休息，且白天還有工作，如果天天如此，一、二天沒睡，心理壓力真的是很大。 本報資料照片
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，家中失智長者常有日夜顛倒、情緒行為等，讓照顧者晚上很難休息，且白天還有工作，如果天天如此，一、二天沒睡，心理壓力真的是很大。 本報資料照片

長照資源布建多年，仍常見長照悲劇，國內最新研究發現，照顧者承受身心壓力，情緒負荷相當高時，常萌生自殺意念，甚至付諸行動，出現自殺行為，如果當下能找人聊聊、尋求外援，或許就能阻止悲劇。

台北護理健康大學長照系教授陳正芬回顧國內二○○九至二○二三年進入司法審理的一四○件長照悲劇，其中三分之二為殺人後自殺，其餘存活的三分之一殺人者中，逾五成有自殺意念或有自殺行為。

訪談照顧殺人個案時發現，照顧者為照顧家人長期睡眠不足，易引發失眠、憂鬱症等，以致引發殺人意念。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，目前社會以小家庭為主，家庭支持力量降低，如果失智長者日夜顛倒、情緒行為，讓照顧者疲於奔命，晚間很難休息，白天還需工作，一旦長期如此，任誰都受不了，以致自殺意念，或自殘、自殺等行為。

李俊宏指出，家有失能失智者，照護開銷相當龐大，但照顧者卻常因為照護長者而經常請假，甚至選擇離職，進一步讓經濟陷入困境；有些人不放心把失智長者、身心障礙的孩子交由外人照顧，自己承擔照顧責任，無法獲得真正休息。

李俊宏提醒，照顧者應定期了解自己身心狀態，常透過「心情溫度計量表」自我檢測，如果自覺身心壓力過大，可尋求心理諮商等協助，以降低憂鬱風險。另設定一天中有幾個時段是屬於自己的，稍做喘息。李俊宏以自身經驗為例，爸爸中風後罹患血管型失智症，經藥物治療後趨於穩定，當時他與媽媽、妹妹輪流照顧，互相支持，半年後聘請外籍看護工，才大幅降低全家身心負擔。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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