未對外求援…老顧老 易陷入社會孤立

家庭照顧者因不堪身心負荷而殺害被照顧者，類似悲劇層出不窮，台北護理健康大學長照系教授陳正芬回顧國內二○○九至二○二三年進入司法審理一四○件長照悲劇，配偶照顧者殺害配偶則有四十件，而年滿六十五歲以上的老年配偶照顧者廿二件，占比達六成，老年照顧者堅持自己照護老年失能者，背後原因為不想讓老伴拖累子女，但時間一久，身心俱疲，引發悲劇。

陳正芬發表「『一家之主』！長照悲劇之老年配偶照顧者分析」，研究發現，老年照顧者在照護過程中，看到每月燒錢，而配偶活得痛苦，又對長照體系缺乏認識或拒絕使用，最後身心無法負荷，而做了不好的選擇。

陳正芬說，此類司法判決，法官常肯定配偶不離不棄、其情可憫，讓殺人者獲得減刑，相當諷刺，呼籲政府多了解未使用長照資源者的背後原因，並給予協助。此外，衛福部積極推動在宅醫療，也可以協助被照顧者獲得醫療服務。

家總統計去年媒體報導照顧殺人死亡個案數量創下新高，對此，陳正芬指出，主要原因在於老年照顧者對於接收資訊的能力較差，容易陷入社會孤立，無法透過長照資源來減輕壓力，加上各機關各自為政、缺乏橫向聯繫。

陳正芬舉例，新北市中和區去年二月發生一家四口、其中三人成乾屍的慘案，一名老媽媽照顧失智的老伴及身心障礙合併精神疾病的大兒子，原本健康的小兒子也出現精神症狀，最後老媽媽、大兒子、小兒子相繼死亡，僅剩下失智的老翁獨活。

今年三月，監察委員報告指出，該名老媽媽曾向新北市衛生局求救，表示真的無法照顧了，但各機關之間卻發生斷鏈，因此糾正新北市政府，整合服務失靈，並請衛福部、內政部檢討改進。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線