長照悲劇增 家總：提升照顧者韌力

許多民眾照顧年邁的父母、身心障礙的手足，內心徬徨無助，充滿著無力感，長期處於高壓環境，恐引發「照顧殺人」長照悲劇。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）最新統計一一二年經媒體報導的照顧殺人事件，共有十四件，為近六年來次高，但死亡人數高達廿四人，創下新高，家總秘書長陳景寧表示，新冠疫情後，案件數、死亡人數大幅增加，與經濟環境變差有關。

去年高雄發生一起令人鼻酸的長照悲歌，長期照顧中風失智的母親、身心障礙的弟弟，一名女性無法外出工作，又未能申請到中低收入戶，無法獲得社會救助，最後疑似經濟因素，先殺死兩名失能家人再選擇自殺。另有一名住在嘉義市的女性於去年殺死了長期失能、臥床的老父親後，自殺獲救，但今年再度自殺，不幸死亡。

家總統計曾被媒體報導過的照顧殺人事件，近六年資料顯示，一○七年發生十六件，死亡人數廿人；一○八年八件，死亡人數十一人；一○九年至一一一年新冠疫情期間，發生件數、死亡人數均為個位數，不過，去年兩者雙雙上升，十四件長照悲歌，造成廿四人死亡。

一○七年長照制度上路，照顧殺人事件逐年下降，但疫情期間，被照顧者無法至日照中心、關懷據點，造成不少家庭關係緊張，疫情後又受到通膨影響，許多家庭經濟變差，不堪負荷，正是造成照顧悲劇事件一再上演的主因。

「面對這樣的事情，真是充滿遺憾。」陳景寧說，家庭照顧為複雜、專業的工作，往往一照顧，就是十年之久，對於經濟弱勢族群來說，坐吃山空，充滿壓力，政府有必要提升照顧者的「照顧韌力」，減少悲劇發生。

陳景寧指出，目前長照指標著重於失能失智者的身心評估，而缺少對於照顧者的心理評估，衛福部應該擬定相關指標，供照顧者自行評估，瞭解自己個性是否耐得住煩，以及壓力沉重時，是否容易情緒失控，如果自顧不暇，哪有能力照護旁人。

為此，家總積極推動「互助喘息服務」，已在五個縣市、十五個據點實施，希望能夠解放照顧者的身心壓力。台北護理健康大學長照系教授陳正芬呼籲，勞動部著手研議卅天長期照顧假，讓照顧者暫時專心處理家事，減輕工作及照顧的雙重壓力。再者，透過互助喘息服務，讓照顧者每周可以休息一天，再重新出發。

衛福部次長呂建德指出，不少上班族為了照顧長輩，而辭去工作，或提早退休，身心承受極大壓力，未來將針對照顧者擬定政策，研議照顧假，並規畫臨托、短托、喘息服務等模式，以減輕照顧者負擔及壓力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線