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綠：民眾最滿意長照2.0

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右），昨在黨團舉行記者會，批前瞻長照重量不重質。記者黃義書／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）、幹事長張其祿（左）、立法委員陳琬惠（右），昨在黨團舉行記者會，批前瞻長照重量不重質。記者黃義書／攝影

蔡政府身陷前瞻爭議，民眾黨立法院黨團昨再質疑，前瞻預算辦理長照衛福據點計畫，總體實現數僅百分之廿一點九四，遭審計部指進度長期落後，且連四年被國發會評為「高風險預警（紅燈）」計畫。民進黨團回應，「確實有些地方出現執行率落後的情形」，但整體而言，長照二點○是民進黨執政，民眾最滿意的政策。

民進黨社福專業立委吳玉琴表示，審計部當然有自己的觀點，但前瞻計畫從一○六年到一一四年，共一○七億元投入相關的衛福據點計畫，主要重點放在老舊建物的修繕，希望把這些修繕後的空間，做為社會福利與長照使用。

吳玉琴說，修繕空間很多是由地方政府提出計畫申請，中央給予補助；但有些部分涉及公有空間與土地取得不易，近年來地方政府在公共工程的修建及執行量能，都有一些壓力，確實有些地方出現執行率落後的情形。

社區整體照顧服務體系分ＡＢＣ三級單位，吳玉琴說，前瞻放在C級單位、巷弄長照站，巷弄站的修繕從二○一七年的四四一個點，成長到二○二二年的三七五八個點，整個長照二點○，不論用公務預算或前瞻預算，都在擴展各種長照服務。

長照 吳玉琴 民進黨

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