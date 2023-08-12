新聞眼／衛福部只撒錢未顧質量 前瞻長照留爛攤子

衛福部申請八十五億前瞻經費布建衛福據點，經費運用六年執行率僅二成一，簡直難看到極點。第一期計畫開張，各縣市積極爭取，使日照布建數量起步得漂亮，後續才發現未控管布建數量，導致資源重疊，都會區日照中心密集如便利商店，偏鄉卻不見有足夠資源進駐。

硬體資源布建相對容易，地方政府向衛福部申請補助，只要擠出地與空間，衛福部就能在統計數量上畫上「加一」，但軟體配套沒辦法短時間內長出來，導致部分縣市蓋好日照中心，沒有業者願意進駐，空擺放成為蚊子館。

但可議的是，衛福部只管撒錢，法規上設置種種門檻，也不見調整措施或是協助解套，立法院曾多次召開公聽會檢討，衛福部也沒有即時調整或止損，政策持續照走、錢照撒；如今被揪出執行率過低，反而拿出萬年擋箭牌「疫情惹禍」回應，完全看不見政府有心扛起照顧人民老後的責任。

衛福部取得大筆預算，打著日照資源「看得到也吃得到」的口號，最後淪於政策「衝量」未顧及「質量」的政績，只是為了讓數字好看，卻留下一大堆爛攤子，再次證明前瞻預算根本沒有顧及效益。

如今衛福部尚有卅四點六億元前瞻經費未能用完，衛福據點最終有沒有可能是留下一處又一處，花大錢改建閒置空間的日照蚊子館？人民的血汗錢，在華麗的政策包裝下恐再次淪為泡沫。