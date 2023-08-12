「小規機」難題 卡在夜間服務人力不足

衛福部透過前瞻特別預算辦理長照衛福據點計畫進度落後，且不少據點蓋好卻不開辦，站在使用者角度，衛福部近年力推的日間照顧、小規模多機能（小規機）等社區式長照機構雖然有實質幫助，卻仍有結構性問題有待解決。

「人力不夠是夜間服務一大困擾。」家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋也說，曾經遇到一名夜班工作的個案，卻難尋晚上服務的機構。不只夜間服務難成形，由於重症、特殊照顧在居家服務容易被拒絕，多只能尋求住宿式機構，但偏偏服務資源稀缺，補助每月最高僅一萬元，跟機構費用三至四萬元相比仍有一度落差。

伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩表示，小規機是結合居家服務、日照及夜間服務的三合一據點，但是裡頭卻存在連環結構性問題。

小規機的夜間服務使用前提，必須要先使用日照服務，但日照中心並不收重度失能的對象，夜間服務卻是他們最需要的服務項目，也導致重度失能者，只能自聘移工或花錢找住宿型機構。

不只資格限制，林依瑩表示，夜間服務要推動也遇到人力不足的問題，照服員在照顧重症上的量能較弱，一般基礎訓練約一百小時，加上重症服務的收入不一定會較好。此外，小規機的利潤也低，長照單位不一定有興趣做。

林依瑩說，小規機是一個「夢寐以求」的照顧模式，可以讓中重症長輩有機會在家安養，彌補日照未能涵蓋的部分，但要把小規機發展起來，得先解決長照人才培育問題，並同時放寬夜間服務的使用資格。