衛福部核的薪資上限太低 馬祖離島怨請不到照服員

2018-03-30 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「不是用不完，而是無法執行！」連江縣衛生福利局長謝春福說，衛福部核下的薪資上限太低，離島根本請不到人，已經有一家C級廠商不願合作，今年會與衛福部反應。

謝春福以物理治療師為例，離島物治師要6、7萬才找的到人，只核4、5萬薪水「卡死」無法用，照服員也有同樣情形。馬祖今年計畫才開始執行，在南竿試辦1B2C，總預算約1200萬，要努力溝通鬆綁預算限制，希望明年維持水準，推行到北竿等其他區域。