多數高齡者有親友照顧 桃園長照經費繳回近2億

2018-03-30 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市社會局老人福利科長趙樹堂說，中央每年匡列補助地方的長照經費不少，去年桃園市社會局獲中央核定就近5億元，也是歷年最多，但就實務面，使用的長照經費確實沒有那麼多，最後繳回4成多。

趙樹堂舉例，長照經費當中，又以日照服務經費項目繳回最多，因桃園現有8間日照中心，雖然數量從6間提高至8間，但實際總服務人數不多，多數高齡者可能有親友能照顧，未必會送往日照中心，照顧服務費用不完就會繳回。